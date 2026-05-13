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即時短評／遷就家族及山頭利益 國民黨徵召魏平政喪失公信力

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國民黨中常會今天將徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，卻被立委謝衣鳯等三名參選人質疑是「空降」，違反民主程序，也為未來能否整合投入變數。。記者胡經周／攝影
國民黨中常會今天將徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，卻被立委謝衣鳯等三名參選人質疑是「空降」，違反民主程序，也為未來能否整合投入變數。。記者胡經周／攝影

歷時約半年的國民黨彰化縣長提名之亂，最終由半途殺出的考紀會前主委魏平政獲徵召出線，這無疑是遷就家族、山頭利益、選舉資源的妥協人選，卻也喪失民主與黨的公信力，距投票只剩半年，後續還待拉抬魏平政的知名度，撫平提名造成的分裂，迎戰已整裝出發四個多月的民進黨參選人陳素月，將是嚴峻的考驗。

2026九合一選舉

彰化縣是六都以外最大縣市，選民向來無特定政黨傾向，藍綠選票在歷屆選舉中頻繁擺盪，被形容是台灣的「搖擺州」，縣長選舉還有「兩藍一綠」的魔咒，下屆縣長如果沒有強棒及有利的政經環境，國民黨欲保住彰化縣江山，其實並不被看好，如今提名荒腔走板的演出過程，藍要揭去魔咒恐怕更加艱難。

國民黨原有立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋表態爭取提名，若按正常初選程序，由民調決定是最公平公正，偏偏最被看好的謝衣鳯因家族反對，除了考量選舉時恐遭「政治追殺」外，並在議長謝典霖連任布局下，避免「姊姊當縣長、弟弟黨議長」爭議，由謝衣鳯繼續選立委，但謝衣鳳堅不退讓，因此無法如期今年元月底決定人選。

此一僵局直到三月底的一場謝家及黨內高層密會中，決定排除謝衣鳯參選，提議徵召魏平政，但謝衣鳯等人反對「空降」人選，仍堅持參選，縣長王惠美又力拱新北市副市長劉和然，地方山頭林立，中央卻軟弱無力，只能以拖待變，成為全台最後提名的縣市。

既然爭逐者眾，透過民調方式決定人選，才是平息爭端的手段，但中央卻仍堅持採徵召方式，在眾人還在賽道正要跑到終點時，裁判宣布由場外拿到金牌一樣荒謬，在提名過程中，流言、放話四起，最後雖然如「預期」，魏平政果然獲得徵召出線，引發基層與其他參選者不滿。

目前執業律師的魏平政，出身彰化社頭絲襪家族，再獲蕭景田及謝家支持下，在選舉資源及組織動員能量相當可觀，但這奇兵也隨後招來負面聲音，包括他知度名低，唯一參選社頭鄉長的經驗卻落敗，被譏「鄉長都選不贏，還要選縣長」，並被起底家人曾為他賄選。但浮出檯面後，參選看板很快占據街頭，除了宣示決心外，也展示實力。

魏平政獲提名後，距投票才六個月，首先要弭平提名造成的分裂，也要整合各山頭勢力，尤其尋求彰化藍營共主王惠美的支持， 並快速建立組織及端出牛肉，才有機會與已經起跑的三屆新潮流系立委陳素月一搏。

陳素月知名度與長期累積的基層實力及中央執政優勢，都占相當優勢，不過，陳素月仍須整合綠營蠢蠢欲動的分裂力量，以及建立起個人政治魅力及勾勒出未來的縣政藍圖，才能打動民心，否則只靠藍營的分裂，仍是難圖大業，尤其兩人本命區都在南彰化，未來擁有選票較多的北彰化 ，將是決勝的關鍵。

國民黨中常會明天將通過徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，原爭取提名的立委謝衣鳯（中）、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章（右）、縣政府參議柯呈枋都表示無法接受。本報資料照片
國民黨中常會明天將通過徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，原爭取提名的立委謝衣鳯（中）、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章（右）、縣政府參議柯呈枋都表示無法接受。本報資料照片

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