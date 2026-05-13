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國民黨徵召魏平政戰彰化 鄭麗文喊話「遺珠」：為大局 放下個人規劃
國民黨2026彰化縣長提名底定，國民黨中常會今拍板通過，確定徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長。國民黨主席鄭麗文表示，國民黨是抱著必勝決心打彰化縣選戰，要確保縣長王惠美八年執政成績不走回頭路。
2026九合一選舉
魏平政今確定獲得提名參選彰化縣長，新北市副市長劉和然、國民黨彰化縣黨部主委蕭景田也到場助陣力挺。
鄭麗文表示，經過好幾個月，引頸期盼千呼萬喚，彰化縣終於完成徵召程序。彰化縣是人口最大的第一大縣，也是國民黨必須延續執政，絕對不能輸掉的重要縣市。
鄭麗文說，感謝王惠美，這段時間費勁所有心力，全力希望為彰化尋找勝選之路，魏平政有非常完整歷練優異專業，更是彰化傑出子弟，國民黨抱著百分百的信心和決心，一定要團結打贏這場選舉。
她也提到，選舉過程中有很多遺珠之憾，很遺憾，但所有人才國民黨都不會忘記，都會重視，也希望大家放下個人規畫，為大局共同努力奮鬥。
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