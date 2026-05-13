競推老人福利政見 蘇巧慧喊假牙補助5萬元 敬老卡1000點整年結算

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天中午至板橋區後埔里與長者共進午餐，蘇巧慧幫忙打菜端餐後，也向在場長者提出政見，宣布65歲以上長輩裝假牙補助5萬元，另喊出敬老卡加碼到1000點且整年結算，可搭巴士、小黃、高鐵，並將研議可以用來購物。

蘇巧慧今天上午11時30分在板橋區後埔里長林義壽邀請下，至後埔里活動中心與里內長者一同共進午餐，到場時就受到在場民眾熱烈歡迎大喊凍選。蘇巧慧先向長者問好後，立刻戴上口罩、手套幫忙打菜，並一盤盤端至長者面前。

在長者用餐時蘇巧慧也提出自己的長輩福利政見，蘇巧慧表示自己在新北服務10多年，盼有機會照顧大家。說到現在長輩在吃飯，就一定要有好的牙齒，自己從母親身上了解到牙齒的重要性。但假牙費用很貴，因此特別提出65歲以上長輩裝假牙補助最高5萬元，畢竟要吃得好才會健康。

政見一說出後立刻引起現場長者歡呼，蘇巧慧也打趣的對1名長者說：「我看你的牙齒明明就很漂亮，不要為了5萬塊去弄牙齒喔，真牙齒還是比假的好。」接著蘇巧慧表示，目前現行敬老卡每個月有480點，將來她當選新北市長後，會加碼到一個月1000點，還可以搭巴士、計程車、高鐵。另外從1個月結算延長至整年結算，剩餘點數將不再每月歸零，這樣長輩一整年就有1萬2千點，未來也將研議擴大使用範圍，讓敬老卡還可以買東西。盼能讓長輩可以利用不同的交通工具到更遠的地方出遊。

蘇巧慧喊假牙補助5萬元，敬老卡1000點整年結算。記者黃子騰／攝影