影／藍營永和初選「4搶1」 侯家軍陳柏翰：起步晚 努力不足

國民黨新北市永和區議員黨內初選由年輕里長陳以樂出線，被視為侯家軍的陳柏翰民調居次。對今天公布的初選結果，陳柏翰表示，是自身努力不足，未能順利通過，他強調，無論結果如何，未來都會全力支持最終勝出的參選人，目標是協助國民黨贏得最多席次，也承諾將持續投入公共事務，為家鄉土地奮鬥與貢獻。

對敗選原因，陳柏翰自認起步較晚，他坦言，儘管過去3個月內已走遍永和的大街小巷，包括市場、公園及各大路口，但由於經營時間較短，基層實力仍有待累積。

他說，雖然過去曾於市府任職，但當時的服務範疇較偏向全區性，與地方深耕仍有落差。他體認到，無論在任何區域，對於地方與公共事務的熱忱都需要更長期的在地經營。

他指出，民主的可貴，在於競爭之後仍能團結前行，這一路上，最辛苦的是幕後團隊，還有一次次願意放棄假日來協助的每位好朋友、學長姐及學弟妹們。謝謝他們日夜奔波，在我低潮時給我力量。也謝謝每一位曾替他按讚、奮力拉票、加油打氣的朋友，這些溫暖是他堅持到最後的動力。

針對市長侯宜及副市長劉和然曾為其助陣，陳柏瀚表示由衷感謝昔日長官的協助與指導。他認為，最終初選結果的責任在於自身，仍有極大的進步空間需要加強。對是否有下一步計畫，陳柏瀚以輕鬆幽默的口吻回應，表示目前最重要的計畫是「先休息」。

建築師蘇龍和前立委洪秀柱力挺唯一女將李珮媜2人對此次參與黨內初選未能搶下唯一提名名額，在今天初選結果出爐後，都低調未達任何回應。