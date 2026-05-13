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蘇巧慧誤讚沈伯洋是新北市長好人選 秒改口：我實在太愛新北市長了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧口誤稱沈伯洋是新北市長好人選，秒改口自嘲「我實在太愛新北市長了」。記者黃子騰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧口誤稱沈伯洋是新北市長好人選，秒改口自嘲「我實在太愛新北市長了」。記者黃子騰／攝影

年底地方選戰升溫，民進黨今天下午將提名立委沈伯洋征戰台北市長一役。同黨的新北市長參選人蘇巧慧被問及對此事看法時，盛讚沈伯洋的能力和努力，一度語誤稱「沈未來會是新北市長非常好的人選」。隨即改口並自嘲「我實在太愛新北市長了。」

2026九合一選舉

蘇巧慧今天上午11時30分至板橋區後埔里活動中心與里內長者共餐，被問及民進黨預計下午正式提名沈伯洋參選台北市長，媒體詢問蘇巧慧對此的看法。蘇巧慧表示，沈伯洋是他交情很好的朋友，也是立法院長期的戰友，相信以他（沈伯洋）的能力和努力，未來會是新北市長非常好的人選，會和他一起努力。

蘇巧慧語畢被提醒講錯了之後一度愣住，立刻重講更正為台北市，並自嘲的說：「我實在太愛新北市長了。」

沈伯洋 蘇巧慧 埔里 2026九合一選舉

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