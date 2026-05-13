快訊

LINE免費貼圖5款！毛小孩集合 快用「勸敗買買圖」慫恿朋友瞎拼

台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

MLB／山本由伸挨3轟失5分 大谷開轟雙安救不了道奇4連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營搞定徵召魏平政 白營蔡壁如積極卡位彰化縣長

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民眾黨前立委蔡壁如參選彰化縣長，最近動作頻 頻，還有支持者為她製作圖卡、發布民調，衝網路聲量。圖／取自網路
民眾黨前立委蔡壁如參選彰化縣長，最近動作頻 頻，還有支持者為她製作圖卡、發布民調，衝網路聲量。圖／取自網路

國民黨中常會將在下午拍板徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，民眾黨前立委蔡壁如也有意代表民眾黨角逐，並透露昨天已向民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表達意願。温宗諭今天表示，當時不在縣黨部是由執行長接待，僅只稍作休息、喝茶寒暄，並無所稱相關政治會談或特定安排。

2026九合一選舉

當國民黨彰化縣長提名搞得昏天暗地之際，民眾黨屢傳要推出人選，包括前不分區立委張啟楷、主席黃國昌、縣議員吳韋達都被傳出要選彰化縣長，要成為宜蘭、嘉義市藍白合另一個例子，但張啟楷轉戰嘉義市，黃、吳都否認，民眾黨甚至公開表示，未規畫彰化縣長人選，但前立委蔡壁如則動作頻頻，更有支持者透過網路、圖卡、發布民調，成立新聞群組，表達積極參選縣長的企圖。

蔡壁如在縣長選舉軋一角，她表示，娘家是彰化芬園鄉，是彰化縣議長謝典霖鼓勵她選，卻一直沒說服她，但她戰士沒有選擇戰場的權利，都要看這個大局勢，或者是黨協調做出決策。　

在國民黨中常會將在下午通過徵召魏平政，即將搞定彰化縣長人選之際，蔡壁如今天上午面見黃國昌，表達有意參選彰化縣長，黃國昌受訪時表示，蔡壁如有向民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭表達意願，並已經遞交意願書，他已經責成民眾黨秘書長周榆修開始進行內部評估作業，「怎麼樣守住彰化才是最重要的事情。」

針對蔡壁如表示昨天曾前往台灣民眾黨彰化縣黨部一事，彰化縣黨部主委温宗諭今天表示，他昨天下午因公北上參與相關會議，當時並不在黨部，且事前也未接獲任何相關通知，因此蔡壁如抵達後，是由執行長趕回黨部協助接待，雙方僅稍作休息、喝茶寒暄，並無外界所稱相關政治會談或特定安排。

對於國民黨今天將徵召魏平政律師參選彰化縣長，温宗諭表示，民眾黨始終重視基層民意與地方聲音，黨主席黃國昌也已責成秘書長周榆修與自己，將儘速召集地方黨務幹部及提名參選同志，共同針對彰化地方政治情勢、基層意見及未來整體布局進行完整評估與討論。

彰化縣黨部強調，民眾黨在彰化的立場始終一致，就是以人民利益與地方發展為優先，無論後續任何規劃與決策，都將以回應基層期待、凝聚在野力量、推動彰化進步為最大原則。

民眾黨前立委蔡壁如積極爭取彰化縣長提名。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前立委蔡壁如積極爭取彰化縣長提名。圖／聯合報系資料照片

吳韋達 黃國昌 藍營 2026九合一選舉 蔡壁如

延伸閱讀

誰選彰化縣長藍內亂、蔡壁如也想戰 黃國昌：守住才最重要

藍敲定彰化 今徵召魏平政迎戰陳素月

如獲國民黨徵召參選彰化縣長 魏平政：會以最大誠意尋求整合

已通知魏平政明上台北 蕭景田：可望獲國民黨徵召選彰化縣長

相關新聞

確定了！民進黨正式拍板 沈伯洋參選台北市長

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板台北市長將由民進黨立委沈伯洋參選，將在今天下午中執會走完提名程序後，由身兼黨主席的賴清德總統替沈伯洋披掛競選背帶，一起牽起手喊「凍蒜」。

藍營搞定徵召魏平政 白營蔡壁如積極卡位彰化縣長

國民黨中常會將在下午拍板徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，民眾黨前立委蔡壁如也有意代表民眾黨角逐，並透露昨天已向民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表達意願。温宗諭今天表示，當時不在縣黨部是由執行長接待，僅只稍作休息、喝茶寒暄，並無所稱相關政治會談或特定安排。

蘇巧慧誤讚沈伯洋是新北市長好人選 秒改口：我實在太愛新北市長了

年底地方選戰升溫，民進黨今天下午將提名立委沈伯洋征戰台北市長一役。同黨的新北市長參選人蘇巧慧被問及對此事看法時，盛讚沈伯洋的能力和努力，一度語誤稱「沈未來會是新北市長非常好的人選」。隨即改口並自嘲「我實在太愛新北市長了。」

李四川今著藍白服裝 與民眾黨小雞完成形象照拍攝

新北市藍白共推國民黨新北市長參選人李四川，李四川與民眾黨主席黃國昌，今天攜手民眾黨小雞合體拍攝宣傳照，新北市議員陳世軒指出，氣氛輕鬆愉快，川伯也特地帶了量尺等道具，希望展現工程專業，同黨小雞則選擇能展現自己的服裝、道具。現場觀察，雖然眾人沒有規定服裝內容，但不約而同衣服上都有藍色與白色元素，展現藍白合作的的氣勢。

李四川拋敬老卡升級政策 每月300點「悠遊卡化」

國民黨新北市長參選人李四川今前往樹林區南園里參與長者共餐活動，並宣布將推動「敬老卡升級」政策，規畫把現行每月600點中的300點「悠遊卡化」，擴大使用範圍，讓長者使用上更方便、更實用、更有感。

拍版徵召沈伯洋選北市 吳怡農提名夢碎本人發聲：祝福

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板台北市長將由民進黨立委沈伯洋參選，過去也有意爭取參選台北市長，壯闊台灣理事長吳怡農也在臉書表態祝福，並表示會全力協助下半年選戰，吳強調，政治圈就如同經濟領域若勇於公平競爭，就能注入不同思維，擴大社會支持，他講會在海內外繼續努力，為國家安全努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。