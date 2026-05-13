藍營搞定徵召魏平政 白營蔡壁如積極卡位彰化縣長

國民黨中常會將在下午拍板徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，民眾黨前立委蔡壁如也有意代表民眾黨角逐，並透露昨天已向民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表達意願。温宗諭今天表示，當時不在縣黨部是由執行長接待，僅只稍作休息、喝茶寒暄，並無所稱相關政治會談或特定安排。

當國民黨彰化縣長提名搞得昏天暗地之際，民眾黨屢傳要推出人選，包括前不分區立委張啟楷、主席黃國昌、縣議員吳韋達都被傳出要選彰化縣長，要成為宜蘭、嘉義市藍白合另一個例子，但張啟楷轉戰嘉義市，黃、吳都否認，民眾黨甚至公開表示，未規畫彰化縣長人選，但前立委蔡壁如則動作頻頻，更有支持者透過網路、圖卡、發布民調，成立新聞群組，表達積極參選縣長的企圖。

蔡壁如在縣長選舉軋一角，她表示，娘家是彰化芬園鄉，是彰化縣議長謝典霖鼓勵她選，卻一直沒說服她，但她戰士沒有選擇戰場的權利，都要看這個大局勢，或者是黨協調做出決策。

在國民黨中常會將在下午通過徵召魏平政，即將搞定彰化縣長人選之際，蔡壁如今天上午面見黃國昌，表達有意參選彰化縣長，黃國昌受訪時表示，蔡壁如有向民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭表達意願，並已經遞交意願書，他已經責成民眾黨秘書長周榆修開始進行內部評估作業，「怎麼樣守住彰化才是最重要的事情。」

針對蔡壁如表示昨天曾前往台灣民眾黨彰化縣黨部一事，彰化縣黨部主委温宗諭今天表示，他昨天下午因公北上參與相關會議，當時並不在黨部，且事前也未接獲任何相關通知，因此蔡壁如抵達後，是由執行長趕回黨部協助接待，雙方僅稍作休息、喝茶寒暄，並無外界所稱相關政治會談或特定安排。

對於國民黨今天將徵召魏平政律師參選彰化縣長，温宗諭表示，民眾黨始終重視基層民意與地方聲音，黨主席黃國昌也已責成秘書長周榆修與自己，將儘速召集地方黨務幹部及提名參選同志，共同針對彰化地方政治情勢、基層意見及未來整體布局進行完整評估與討論。

彰化縣黨部強調，民眾黨在彰化的立場始終一致，就是以人民利益與地方發展為優先，無論後續任何規劃與決策，都將以回應基層期待、凝聚在野力量、推動彰化進步為最大原則。