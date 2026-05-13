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李四川今著藍白服裝 與民眾黨小雞完成形象照拍攝
新北市藍白共推國民黨新北市長參選人李四川，李四川與民眾黨主席黃國昌，今天攜手民眾黨小雞合體拍攝宣傳照，新北市議員陳世軒指出，氣氛輕鬆愉快，川伯也特地帶了量尺等道具，希望展現工程專業，同黨小雞則選擇能展現自己的服裝、道具。現場觀察，雖然眾人沒有規定服裝內容，但不約而同衣服上都有藍色與白色元素，展現藍白合作的的氣勢。
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藍白共推李四川，李四川也多次在公開場合表示，會力挺民眾黨小雞，一起將新北市議會席次最大化，李四川今天與白營小雞在北市拍攝宣傳照，氣氛輕鬆。
陳世軒說，今天上午拍攝過程氛圍輕鬆，雖然大家沒有約定什麼dresscode，大家都以能夠展現自己年輕、專業的服裝參與，不過川伯有拿一個道具量尺，希望凸顯他的工程專業。
不過眾人雖然沒有服裝規定，但大部分都不約而同穿上藍色與白色元素的服裝，展現藍白合作氣勢與氛圍。
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