李四川拋敬老卡升級政策 每月300點「悠遊卡化」

國民黨新北市長參選人李四川今前往樹林區南園里參與長者共餐活動，並宣布將推動「敬老卡升級」政策，規畫把現行每月600點中的300點「悠遊卡化」，擴大使用範圍，讓長者使用上更方便、更實用、更有感。

李四川表示，新北市已邁入超高齡社會，65歲以上長者逾81萬人，是全台高齡人口最多的城市。他指出，近期深入基層過程中，不少長者反映敬老卡使用範圍有限，尤其偏遠地區長者，常因使用場域不足，導致點數每月剩餘不少，因此希望能進一步放寬使用限制。

李四川表示，未來若推動敬老卡升級，將規畫每月600點中的300點改採「悠遊卡化」，只要是悠遊卡特約機構即可使用，包括就診相關費用，以及藥品、保健品、買菜、水果等生活所需，都能納入使用範圍。

他指出，政策最重要的是實際解決民眾問題、提升生活便利性，因此會持續針對不同族群、不同地區需求，提出更務實的政策方向。

李四川也表示，未來將持續接續新北市目前推動中的各項重大建設，從交通、社福到高齡政策持續推動升級，希望帶給市民更好的生活環境與服務品質。

國民黨新北市長參選人李四川今前往樹林區南園里參與長者共餐活動，並宣布將推動「敬老卡升級」政策。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今前往樹林區南園里參與長者共餐活動，並宣布將推動「敬老卡升級」政策。記者張策／攝影