快訊

川普證實「偉大的黃仁勳」隨行訪中！預告見習近平首先提1要求

MLB／大谷5月首轟、本季第7轟來了！ 山本由伸前5局挨3轟陷入落後

他收千元帳單花8分鐘讓AI取消訂閱！半小時退款成功細節曝光 網跪求名稱

拍版徵召沈伯洋選北市 吳怡農提名夢碎本人發聲：祝福

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨2026選舉對策委員會今天拍板台北市長將由民進黨立委沈伯洋參選，過去也有意爭取參選台北市長，壯闊台灣理事長吳怡農也在臉書表態祝福。本報資料照片
民進黨2026選舉對策委員會今天拍板台北市長將由民進黨立委沈伯洋參選，過去也有意爭取參選台北市長，壯闊台灣理事長吳怡農也在臉書表態祝福。本報資料照片

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板台北市長將由民進黨立委沈伯洋參選，過去也有意爭取參選台北市長，壯闊台灣理事長吳怡農也在臉書表態祝福，並表示會全力協助下半年選戰，吳強調，政治圈就如同經濟領域若勇於公平競爭，就能注入不同思維，擴大社會支持，他講會在海內外繼續努力，為國家安全努力。

2026九合一選舉

吳怡農說，去年他主動站出來爭取參選，是基於對首都安全、教育與都市發展的理念，而呼籲要開放初選，因為政治圈就如同經濟領域若勇於公平競爭，更能注入不同的思維，促進意見的交換，讓政治有更多的養分和活水，擴大爭取社會的支持，未來他會秉持同樣信念，繼續透過政治為台灣工作，也會在地方深耕為國家安全努力。

吳怡農強調，政治不必是你死我活的零和遊戲，更不該撕裂彼此，評論家總習慣把國家切分成不同顏色的版圖，但終究是同一群體，都有一個共同的名字，那就是「愛護這座家園、渴望安全未來的公民」，在邁向2027年的關鍵時刻，會持續在「民防」與「韌性社會」的領域，建立以國家利益為優先的陣線。

吳怡農表示，他與「壯闊台灣聯盟」團隊，已經與超過七百個組織啟動合作，包括教會、學校、社福團體和企業，形成從台北到屏東的應變網絡，也積極培力各地的「後盾小隊」志工團，讓願意為家園付出的夥伴們，不只擁有更多的專業，也更有組織，能有效派遣，成為更多人的後盾。

吳怡農說，他會繼續參加海外國際會議、接受媒體採訪，為台灣發聲，並透過跨國合作，提高台灣的能見度，累積外部的盟友，吳強調，國家的壯闊和活力，需要所有人關心和參與；家園的安全與自由，要全民共同守護。讓來自不同地方、具有不同歷史、持有不同想法的我們，團結一致，心內都有台灣。

沈伯洋 吳怡農 北市 2026九合一選舉

延伸閱讀

接見青志獎得主 總統：用教育為孩子裝上夢想翅膀

賴總統接見「青志獎」獲獎團隊 期勉青年發揮行動力讓台灣更美好

新聞幕後／賴系人馬加持 沈伯洋陸、空戰並重對決蔣萬安

獨／迎戰沈伯洋 蔣萬安要「直球對決」網軍側翼惡意攻擊

相關新聞

確定了！民進黨正式拍板 沈伯洋參選台北市長

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板台北市長將由民進黨立委沈伯洋參選，將在今天下午中執會走完提名程序後，由身兼黨主席的賴清德總統替沈伯洋披掛競選背帶，一起牽起手喊「凍蒜」。

徐國勇任總督導助沈伯洋 綠黨團：「老先覺」台北熟到不能再熟

民進黨今將敲定提名立委沈伯洋參選台北市長，據悉將由民進黨秘書長徐國勇擔任北北基總督導。民進黨立院黨團稍早表示，徐國勇對台北市熟到不能再熟，若沈伯洋搭配「老先覺」徐國勇，當然是強上加強，對於民進黨的戰力的形成，又會有很大的加分作用，也會讓台北市民感受到推出最強的候選人。

拍版徵召沈伯洋選北市 吳怡農提名夢碎本人發聲：祝福

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板台北市長將由民進黨立委沈伯洋參選，過去也有意爭取參選台北市長，壯闊台灣理事長吳怡農也在臉書表態祝福，並表示會全力協助下半年選戰，吳強調，政治圈就如同經濟領域若勇於公平競爭，就能注入不同思維，擴大社會支持，他講會在海內外繼續努力，為國家安全努力。

誰選彰化縣長藍內亂、蔡壁如也想戰 黃國昌：守住才最重要

國民黨預計今天徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，傳出民眾黨前立委蔡壁如也有意代表民眾黨角逐。民眾黨主席黃國昌今天表示，蔡壁如有向彰化縣黨部表達意願，民眾黨也會開始進行內部評估作業，不過基於整體選戰考量，「怎麼守住彰化才是最重要的事情。」

竹縣鄭朝方、澎湖陳光復提名尾聲仍混沌 綠選對會今討論未果

民進黨2026選對會今天拍板，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，黨內人士表示，今天會中也討論到新竹縣、澎湖縣狀況，這兩個縣市目前關於縣長參選人狀況都還不明朗，甚至有些渾沌不明，關於提名或確認選將時間，暫無時間表。

侯家軍新人插旗永和挫敗 連斐璠：永和地方小、組織盤是關鍵

國民黨新北永和區議員黨內初選由年輕里長陳以樂出線，被視為侯家軍的陳柏翰民調居次。在永和深耕40年的資深議員連斐璠說，永和地方小，人與人相處緊密，陳以樂有2屆民治里長資歷的組織盤，加上新人加權100%優勢，是脫穎而出的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。