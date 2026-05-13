誰選彰化縣長藍內亂、蔡壁如也想戰 黃國昌：守住才最重要

國民黨預計今天徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，傳出民眾黨前立委蔡壁如也有意代表民眾黨角逐。民眾黨主席黃國昌今天表示，蔡壁如有向彰化縣黨部表達意願，民眾黨也會開始進行內部評估作業，不過基於整體選戰考量，「怎麼守住彰化才是最重要的事情。」

國民黨彰化縣長提名人選遲未定案，包括魏平政、立委謝衣鳯、彰化縣前副縣長柯呈枋、洪榮章等人皆表態參選，新北市副市長劉和然也是評估選項之一。魏平政昨天受訪時證實，自己已經接到中央黨部通知，預計今天會在國民黨中常會接受徵召。

民眾黨新北市議員參選人今天拍攝定妝照，黃國昌與國民黨新北市長參選人李四川也現身合影。針對蔡壁如有意參選彰化縣長，黃國昌受訪時表示，蔡壁如有向民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭表達意願，自己也已經責成民眾黨秘書長周榆修開始進行內部評估作業。

黃國昌說，既然蔡壁如已經遞交意願書，民眾黨彰化縣黨部將會召集已經被提名的候選人進行整體評估，「怎麼樣守住彰化才是最重要的事情。」

此外，民眾黨前發言人楊寶楨有意參選台中市議員，如果未能獲得民眾黨提名不排除脫黨參選。黃國昌聽聞後則說，「如果在整個初選過程當中，不願意遵守遊戲規則、不順自己的意就要退黨，我也只能表示尊重。」