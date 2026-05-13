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竹縣鄭朝方、澎湖陳光復提名尾聲仍混沌 綠選對會今討論未果

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨縣市長提名進尾聲，新竹縣、澎湖狀況仍不明朗。圖／聯合報系資料照片
民進黨縣市長提名進尾聲，新竹縣、澎湖狀況仍不明朗。圖／聯合報系資料照片

民進黨2026選對會今天拍板，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，黨內人士表示，今天會中也討論到新竹縣、澎湖縣狀況，這兩個縣市目前關於縣長參選人狀況都還不明朗，甚至有些渾沌不明，關於提名或確認選將時間，暫無時間表。

2026九合一選舉

黨內人士表示，民進黨在新竹縣長提名持續鎖定竹北市長鄭朝方，但鄭至今仍未做最後決定。對於是否參選新竹縣長勸進聲不斷，鄭朝方前天受訪時仍未正面回應，僅表示自己這幾年把所有心力都投入竹北市政，「大家看到我的黑眼圈就知道了。」他說，目前最重要的是把市民交付的責任做好，持續推動建設與活動，以創新方式「從0到1」開創新可能。

黨內人士指出，澎湖縣長陳光復原先已經獲得提名爭取連任，卻在今年大年初一跌落樓梯重傷，目前仍在高雄榮總加護病房，也讓澎湖縣長是否要重新提名出現變數。

陳光復家人近日也透過陳光復臉書分享復原動態指出，在高雄榮總的縣長，三月中旬就能睜開眼睛，目光可以隨著聲音移動，在醫師的指導下，家人也配合做起各種復健訓練，希望能夠透過縣長的眼神，知曉他恢復的狀況。

陳光復臉書表示，雖然此刻他身體正在進行沒有假日、沒有休息的復健之路，但依然心繫著每一位鄉親的託付，請大家放心，「縣長正在努力準備以更銳利的眼光，繼續守護澎湖，讓我們一起為他加油，期待那個愛說笑、有溫度的縣長早日回歸。」

鄭朝方 澎湖縣 沈伯洋 2026九合一選舉 陳光復

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