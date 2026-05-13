國民黨新北永和市議員初選 陳以樂出線

中國國民黨新北市黨部今天表示，115年新北市議員第七選區（永和）選舉初選，有1席提名空間，民調結果為陳以樂出線，將依民調結果報送提名審查會決議。

陳以樂為永和區民治里里長，經歷為中國國民黨全國黨代表、永和青工會長、新北市青工總會副總會長，以及永和區民權社區發展協會理事。

陳以樂接受中央社記者電訪表示，感謝鄉親的支持，並感謝其他參與初選的前輩，盼望將來一起團結為永和努力。

陳以樂表示，因為中國國民黨籍的資深新北市議員連斐璠不競選連任，他才有機會參加初選而勝出，將來盼望延續連斐璠在地服務的精神與優秀政績，並在大選中與國民黨市長參選人李四川共同打拚。

國民黨新北市黨部上午發布新聞稿表示，新北市議員第七選區（永和）初選民調結果（本選區提名2席），除現任登記市議員外，尚有1席提名空間，登記參選人計有陳以樂、陳柏翰、蘇昭龍、李珮媜等4人。

市黨部指出，已於5月10日至12日進行為期3天的全民調初選。今天上午10時，於新北市黨部公開拆封民調結果，經統計結果顯示，排名依序為陳以樂、陳柏翰、蘇昭龍、李珮媜。將依據民調結果報送提名審查會決議。