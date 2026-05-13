侯家軍新人插旗永和挫敗 連斐璠：永和地方小、組織盤是關鍵

國民黨新北永和區議員黨內初選由年輕里長陳以樂出線，被視為侯家軍的陳柏翰民調居次。在永和深耕40年的資深議員連斐璠說，永和地方小，人與人相處緊密，陳以樂有2屆民治里長資歷的組織盤，加上新人加權100%優勢，是脫穎而出的關鍵。

初選期間，新北市長侯友宜、副市長劉和然曾到永和區為陳柏翰助陣，陳柏翰能否出線，被視為侯家軍能量延續的一環。連斐璠說，永和選區小，空戰空間小，選民性格較死忠，初選抽樣是市內電話，比拚的還是願意幫忙顧電話的組織盤。

永和選區有3席議員，分別是國民黨陳鴻源、連斐璠，及民進黨許昭興。陳鴻源拚連任，連斐璠曾任6屆議員、4屆市民代表，她不再尋求連任，讓新人有了空間。民進黨提名許昭興、羅文崇。民眾黨在該選區目前沒有推人選，藍綠陣營提名4人爭搶3席。

永和一向是藍營優勢區，連斐璠在新人黨內初選過程保持等距，她說，初選是自己人相互廝殺，她不便介入，因為陳以樂、陳柏翰都有35歲以下加權100%的優勢，看好度較高。

連指出，她在初選過程沒為任何人輔選，陳以樂有出一波文宣，用上他們之前一起做選民服務的照片，寫到「延續連斐璠精神」，她認為那一波文宣有些效果，畢竟永和人滿死忠、念舊，也重視平時的觀察及表現。

連斐璠說，陳柏翰條件很出色，也獲得侯市長系統挹注一臂之力，但起步太晚，要撼動組織盤不容易。

2026地方選舉，侯市長雖然不再自己當母雞帶頭拚，但侯的施政成績不俗，政治上餘溫、餘威仍強大，此次投入議員初選的侯家軍除了陳柏翰，還有競逐桃園中壢選區的彭康傑，新一批「侯家軍」幕僚主打年輕清新牌，有新人紅利。地方分析，選區結構仍是關鍵，必須精準動員與組織整合，知名度只是門檻，仍需要扎根強化認同感，動員能力才是勝負關鍵。