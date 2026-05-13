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徐國勇任總督導助沈伯洋 綠黨團：「老先覺」台北熟到不能再熟

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。圖／民進黨提供
民進黨秘書長徐國勇。圖／民進黨提供

民進黨今將敲定提名立委沈伯洋參選台北市長，據悉將由民進黨秘書長徐國勇擔任北北基總督導。民進黨立院黨團稍早表示，徐國勇對台北市熟到不能再熟，若沈伯洋搭配「老先覺」徐國勇，當然是強上加強，對於民進黨的戰力的形成，又會有很大的加分作用，也會讓台北市民感受到推出最強的候選人。

2026九合一選舉

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，針對黨中央將正式提名沈伯洋，且由徐國勇擔任北北基總督導。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，徐國勇過去在台北市出生、當律師，也當過市議員跟立委，對台北市的生態非常熟，且是熟到不能再熟，如果人選是沈伯洋，再搭配「老先覺」徐國勇，對民進黨戰力的形成會有很大的加分作用。

民進黨立院黨團書記長范雲則說，首都是重中之重，民進黨當然非常重視首都的選舉，一定盡最大的可能，讓大家、讓台北市民感受到民進黨會推出最強的候選人，那也不會只是一個候選，也會有最強的團隊，不管是市政的執政或是選戰，都必須是有最多人才的團隊。

范雲說，徐國勇不管是律師職業或是從政，徐的根基就在台北市，且有非常多對市民的各種治理政策，這是強上加強，至於外界評論沈伯洋是不是20年來最強的候選人，「這部分我們就不評論，我們一定是推出我們最強的候選人，每一個候選人都會是當時最強的候選人。」

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左）表示，如果人選是沈伯洋，再搭配「老先覺」徐國勇，對民進黨戰力的形成會有很大的加分作用。記者潘俊宏／攝影
民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左）表示，如果人選是沈伯洋，再搭配「老先覺」徐國勇，對民進黨戰力的形成會有很大的加分作用。記者潘俊宏／攝影

徐國勇 沈伯洋 莊瑞雄

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