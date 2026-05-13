影／藍營永和區新北市議員初選民調出爐 民族里長陳以樂拔得頭籌

國民黨永和區新北市議員初選民調結果今天上午出爐，永和區民族里長陳以樂成功脫穎而出確定拔得頭籌、國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，國民黨新人輩出、積極為地方爭取福利與建設。

國民黨新北市黨部今天上午公布黨內新北市議員第七選區永和區初選民調統計結果，市黨部公開拆封民調結果，先後依序為陳以樂、陳柏翰、蘇昭龍、李珮媜，黨部指出，將依據民調結果報送提名審查會決議。

陳以樂今表示，很高興能夠通過這次國民黨永和區市議員初選。也謝謝其他3位參選黨內同志，在競選過程當中，彼此給予很多的鼓勵與建議。

他說，已經在永和做了8年的里長，對於永和有很多的了解，也有很多事情想要做。在接下來的大選過程中，他會繼續努力。

他表示，今年因連斐璠議員即將退休，未來會以她為榜樣，以延續她的服務精神為目標，希望能為永和做出更多、更好的貢獻。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，永和區市議員選舉初選作業，今天上午確定由陳以樂代表中國國民黨參與永和區的市議員選舉。

他說，這段時間看到4位常內同志包括陳以樂、陳柏翰、蘇昭容及李珮媜都非常努力在爭取市民的認同。雖然最終勝出的名額只有1位，但每一位的全力投入都是最大的力量，也讓永和區的市民感受到國民黨新人輩出、積極為地方爭取福利的態度。

他相信陳以樂的勝出代表了大家共同期待，除了祝福他，也希望他能順利搶下永和區的議員席次，讓國民黨在新北市議會能穩健過半。同時也期待國民黨新北市長參選人李四川能夠高票當選，繼續為新北市民做最大的努力。