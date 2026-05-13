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確定了！民進黨正式拍板 沈伯洋參選台北市長
民進黨2026選舉對策委員會今天拍板台北市長將由民進黨立委沈伯洋參選，將在今天下午中執會走完提名程序後，由身兼黨主席的賴清德總統替沈伯洋披掛競選背帶，一起牽起手喊「凍蒜」。
2026九合一選舉
據了解，沈伯洋競選團隊已提前部署完成，由民進黨政策會執行長吳思瑤擔任總幹事，民進黨秘書長徐國勇擔任總督導，民進黨立委吳沛憶負責地方組織動員，負責對接市黨部輔選量能，肩負地方活動與基層組織工作，政策面則由綠委陳培瑜、范雲等人協助操盤。
民進黨雖然正式提名沈伯洋參選，但黨內外雜音未減。國民黨立委徐巧芯昨天就表示，提名沈伯洋參選台北市長，是各黨派之間難得能夠找到共識，國民黨還要靠沈伯洋來拯救整場大選；沈伯洋則回應，這也是功德一件，如果今天是他出來，結果讓別人那麼開心，他也覺得非常愉悅。
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