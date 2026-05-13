張啓楷信心喊話民調僅差6% 藍白強強聯手拚逆轉勝

嘉義市長選戰逐漸白熱化，民眾黨參選人張啓楷昨天出席國民黨嘉義市黨部委員會議時表示，近期民調顯示他與民進黨對手僅差6個百分點，代表選民認同有專業、會做事的人，他有信心在與國民黨聯手下，發揮「強強聯手」戰力逆轉勝。

張啓楷昨天由黨部主委蔡明顯安排，與地方幹部、黨內先進面對面交流。張啓楷表示，嘉義市是全台第一個真正完成藍白合作的示範區，不僅是政黨合作，更是為了守住市長黃敏惠多年來累積的施政成果，讓「嘉義光榮」不中斷。

針對基層整合，張啓楷向國民黨前輩表示感謝與敬意。他指出，藍白整合過程中各方都有不同心情，他完全理解，也要說聲「阿楷來晚了」。他強調，自己是帶著「十二萬分的誠意與感謝」而來，拜託大家用過去疼惜黃敏惠的心，一起牽成、支持他打贏選戰。

張啓楷說，他與國民黨淵源深厚，2010年曾任朱立倫競選新北市長發言人總召，也曾任革實院講師。他指出，民眾黨在地方組織、基層動員與連結上，仍有許多要向深耕多年的國民黨學習，國民黨擁有完整系統與深厚人脈，正是這場選戰最關鍵的力量。

張啓楷表示，近期民調顯示，與民進黨對手僅差6個百分點，代表這場選戰大家知道要選會做事有專業和經驗的人，絕對有機會逆轉勝。但他也坦言，民眾黨成立時間較短，在地方組織、基層動員與地方連結上，仍有許多地方要向國民黨前輩學習。國民黨在嘉義深耕多年，有完整系統、深厚人脈與地方經驗，正是這場選戰最關鍵的力量。

最後張啓楷強調，這場選戰就是要結合國民黨擅長的陸戰組織，並把空戰推起來，透過共同拜訪與好的政見，讓市民看見團結氣勢。張啓楷表示，只要藍白合作從地方融合開始，發揮專業與執行力，嘉義一定會贏。

嘉義市長選戰關鍵倒數，張啓楷赴藍營黨部請益求勝。圖／民眾黨嘉義黨部提供