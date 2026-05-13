昔日堅定小草 民眾黨汐止區前主任黃守仕：是時候離開民眾黨了

民眾黨汐止區黨部前主任黃守仕今年1月底宣布退出黨內議員初選，揭開白營「茶壺內風暴」。她近日發文談到，退選並回歸生活的這幾個月裡，發現做回自己好開心，「走到這裡，我想，是時候離開民眾黨了。」證實已離開民眾黨。

「離開只是回歸生活，做回本來的我。」黃守仕說，當年總統大選時，創黨主席柯文哲讓她看見了台灣有另一個更好的選擇。本來對政治沒有太大的興趣，卻願意挺身而出，去支持那位認真做事的人。因此投入了志工行列，並透過海選擔任汐止區主任。

她說，走在地方基層的每一天，總是在思考怎麼做才能讓家鄉變得更好，也深深期盼能有機會為我的家服務。很可惜，種種的紛擾讓我感到惋惜，也讓我那份單純想服務的心，難以再繼續堅持下去。

她談到，退選並回歸生活的這幾個月裡，發現做回原本的自己真的好開心。當這些紛擾逐漸遠去，捫心自問，始終真心誠意地對待每個人、每件事，「走到這裡，我想，是時候離開民眾黨了。」離開只是為了找回本來那個開心、真誠、熱愛生活的自己。

黃也說，感謝過去兩年在黨內的時光，身邊總有許多貴人相伴。謝謝所有的支持者、志工與幹部夥伴們，你們的陪伴真的讓我感到無比溫暖與充滿著感恩，「作為汐止的孩子，依然會持續關注地方的大小事。」