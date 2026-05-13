獨／迎戰沈伯洋 蔣萬安要「直球對決」網軍側翼惡意攻擊

民進黨將徵召立委沈伯洋參選北市長，正式迎戰北市長蔣萬安，據了解，蔣萬安面對綠營及側翼惡意攻擊，會「直球對決」，爭取連任最核心選戰主軸維持「持續推動政策、政績，訴諸選民認同」；接下來也會陸續開始與其他縣市參選人合體、交流，包括新北、宜蘭、中部縣市等，陸續啟動選戰節奏。

對於外界認為沈伯洋將打非典型選戰，蔣萬安幕僚認為，這不算非典型，這就是民進黨的典型打法，「由網軍側翼創造風向，將不是議題打成議題。」甚至當年賴清德總統曾公開喊話「請總統蔡英文要求她的網軍停止對我的攻擊」，現在就是一個以反認知作戰為招牌的人物，投身一再認知作戰的政黨，內裡與表象之間，選民一定會去檢驗。

接下來的選舉戰術，蔣團隊幕僚說，外界的惡意抨擊市府一定會適度澄清與反擊，甚至外界認為民進黨將打游擊戰，但市府團隊認定這就是「陣地戰」，不是游擊隊，而是一整個軍團在做這件事。

今年選舉年，北市府政務官角色很重要，必須勇於政策辯護，面對對手無所不用其極抹黑政策成果、創造民眾觀感風向，首長會比過去三年對民眾關心的議題，更立即勇於站出來說明回應。

藍營人士認為，這次民進黨派沈伯洋選北市長，蔣萬安的施政基本功，更要迎戰對手攻擊，絕對要「直球對決」；另外，北市立委議員經歷過大罷免，戰鬥力也相當強，蔣萬安絕對會與台北隊，組成最強選戰團隊，正面迎擊綠營攻擊。

國民黨北市議員李明賢認為，蔣萬安絕對要用「正規戰」因應，過去北市長戰役為例，若藍綠在北市一對一，李應元當年得票率應該是民進黨的地板、陳水扁是天花板，綠基本盤約落在三成六至四成多，不管民進黨候選人再怎麼樣，最後賴清德、蔡英文登高一呼，都有四成基本盤。藍軍絕對不能覺得沈伯洋好打而輕敵，還有若投票率催不出來，也會對藍營不利。

所以李明賢認為，蔣萬安要打政績牌，包括營養午餐免費、無菸城市等軟性政績已獲高滿意度，絕對要持續推高基本的防波堤：至於「鼠患」議題就是沈伯洋團隊的起手式，包括側翼都跳出來打，蔣萬安絕對不能輕敵。蔣萬安要嚴防市政小瑕疵，被對手無限擴大，整個市府團隊要栓緊螺絲，拿出最高的戒備，迎戰各式議題。

「民進黨一定連動主打雙北！」李明賢也認為，蔣萬安的外溢效應絕對會照自己節奏，與各縣市交流，只要有需要蔣萬安還是會盡力幫忙，包括用錄影片等各種形式幫忙全台輔選。