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新聞幕後／即將徵召！賴系人馬加持 沈伯洋要找回大罷免中間選民

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨將徵召不分區立委沈伯洋（圖）參選台北市長，挑戰國民黨籍現任市長蔣萬安。本報資料照片
民進黨將徵召不分區立委沈伯洋（圖）參選台北市長，挑戰國民黨籍現任市長蔣萬安。本報資料照片

民進黨今天預計徵召沈伯洋參選，據悉，沈的競選團隊多屬賴系人馬，目標除了盡可能保住綠營首都基本盤外，更要試圖找回支持大罷免中間選民，策略也將聚焦社群、論壇，會先與市民對話，再拋出政策，「陸戰、空戰並重，要以專業市政內容跟市長蔣萬安對決。」

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據了解，沈伯洋已延攬新系立委吳思瑤擔任競選總幹事，即將接任黨部主委的英系立委吳沛憶則將接任執行總幹事，對接市黨部的輔選量能，主要負責陸戰，政策面布局則由不分區立委陳培瑜、范雲等人操刀，近日黨秘書長徐國勇也帶著沈跑行程。

知情人士指出，沈伯洋首要目標就是要和蔣萬安做出區別，不管陸戰或空戰，加強與民眾端對話，空戰可能透過社群每月固定拋出一個市政議題，找出問題凸顯執政者目前缺失，並提出改善方案開放討論，陸戰方面則可以透過沈擅長的論壇，第一線與民眾對談，以民眾端的需求去回應政策，有別於蔣市府非要求民眾配合政府政策。

另一名綠營人士也說，北市從2000年陳水扁、2014年柯文哲外，都是國民黨長期執政，綠營本身在北市都相當艱困，這次推沈伯洋首要就是鞏固綠營基本盤，過去也有不少中間選民支持大罷免，看沈是否能在既有基礎上找回這些選票及年輕人，就有機會對蔣萬安造成威脅，「就算真的選不贏也要雖敗猶榮」。 

該人士也點出，沈伯洋本身知名度高善於空戰，應擅長如何主導選戰節奏，至於外界擔心會不會重演大罷免一樣，無法控制輿論導致仇恨值太高而失焦，沈應不會被支持者的情緒影響，也會避免仇恨動員，將聚焦市政議題，以正向且主導性強的選戰節奏，來打贏這場非典型的台北市長選戰。

「空戰陸戰絕對並重。」吳思瑤表示，沈伯洋過去在社群媒體上的聲量與影響力非常高，這是沈本身所具備優勢，對於市政議題掌握度也足夠，這部分在選舉將會持續保持，發揮本身政策能力上高度專業，不管是在論壇、社群媒體都能發揮政策強項，以專業市政內容與蔣萬安正面對決。

面對陸戰，吳思瑤坦言，北市的選民結構目前仍是藍大於綠，加上沈伯洋過去沒有參選經驗，在基層經營與市民近距離接觸相對弱勢，除了既有組織鞏固外，會透過資源調配，透過現任議員提名人的協作，與沈共同深入基層拜票、強化與市民的互動，補足弱項。

民進黨議員陳賢蔚建議，對台北市民來說最重要專業度，過去蔣市府面對嚴苛市政挑戰時，許多時候民眾看的並非市長怎麼做，而是去聽專家如前副市長李四川怎麼做，或許可以嘗試透過公布市政團隊名單等方式，讓民眾感受到比蔣萬安更強、更專業團隊，讓市民知道選的是一整個專業團隊，會更有說服力。

民進黨立委沈伯洋（左四）日前出席民進黨台北市黨部舉辦「台北零食交流會」，展現母雞之姿。本報資料照片
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沈伯洋 罷免 吳思瑤

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