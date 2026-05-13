從選舉橋到回家橋 李四川：通車最該感謝是等大半輩子的淡水八里人

淡江大橋昨天通車，通車典禮忽略新北市府，再度加深中央、地方疙瘩。國民黨新北市長參選人李四川說，這些年來，淡江大橋從來不是一個人、一個黨的工程，對新北人來說是歷史時刻，2010他在台北縣副縣長任內力拚這座橋核定，當時被人戲稱「選舉橋」。如今終於通了，成了淡水八里人的「回家橋」。

李四川說，從前縣長周錫瑋、前市長朱立倫到現任市長侯友宜，一棒接一棒；從馬英九總統、蔡英文總統，到賴清德總統，跨越三任；中間還有許多不同黨派的民意代表共同推動，這座橋，是大家一起蓋起來的。

李四川感嘆，12日通車祈福儀式，不只沒有邀請長期努力的新北市府，連淡水區、八里區的區長，也是在最後一刻被通知不要出席。

淡江大橋從規畫到通車，新北市府團隊扛了將近79億。包含沙崙路拓寬、公車接駁、出橋之後的最後一公里，市府同仁一條一條在做，就連12日通車祈福儀式，新北市府同仁還是在太陽底下揮汗維持交通管制。

「橋不是用來剪綵的，是用來把人帶回家的。」李四川說，淡水、八里鄉親等了大半輩子，多年的交通黑暗期他們忍下來了，從沒抱怨，通車時刻最該被感謝的是等大半輩子的淡水、八里人。