藍敲定彰化 今徵召魏平政迎戰陳素月

二○二六國民黨彰化縣長人選塵埃落定，國民黨中常會今確定將徵召考紀會前主委、律師魏平政參戰，對決民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田昨表示，他已通知前考紀會主委魏平政，今出席中常會接受黨主席徵召，將披上綵帶出征；魏平政昨赴台北待命，他強調如獲提名，將盡最大誠意促成團結。

而爭取提名的國民黨立委謝衣鳯是否參選到底？謝衣鳯昨表示，這是假設性問題，她不回應。綠營對手陳素月說，即使對手是魏平政也不能小覷。

蕭景田說，黨中央徵召魏平政後，除整合藍軍，也要與白營整合，迎戰對手陳素月；這次藍營的提名亂象，很多人對國民黨選情不樂觀，但剩下半年時間應加緊腳步，結合縣議員、鄉鎮市長基層選舉，選前三個月可拉近差距。

蕭強調，陳素月與魏平政的基地各自在永靖、社頭，屬於同一個立委選區，雖然陳素月在選區內實力雄厚，但在其他選區不見得有優勢；藍營其他人選反對「空降」魏平政，他認為正式提名後，只要積極溝通整合，支持者都會回歸，最後上演藍綠對決。

魏平政說，他勤跑地方發現，很多人知道他要選縣長，他從事國際貿易，加上法律專業，可針對民眾關切的產業發展，提出可行方向；他會盡最大誠意拜訪其他參選人，延續彰化縣長王惠美的施政成績。

謝衣鳯重申，藍營彰化縣長選舉原是盤好棋，如今可能滿盤皆輸；空降人選未服務鄉親，要獲選民認同是Mission impossible。

同樣爭取提名的彰化縣府參議柯呈枋說，地方不滿已非單純等太久，而是提名過程反覆，最後是少數人關門分配位置，摧毀支持者對國民黨的信任。彰化縣工策會總幹事洪榮章說，該說的都說了，只能尊重黨的決定。

魏平政、陳素月本命區都在南彰，彰化選戰決勝關鍵將在北彰化。地方人士指出，魏平政出身彰化社頭絲襪家族，在地方黨部與謝家支持下，選舉資源與組織動員能量大，但他知名度低，如今獲提名首要弭平提名分裂，以及尋求王惠美支持。

陳素月雖然早已起跑，但地方人士指出，陳素月目前選情占上風，但陳要凸顯個人政治魅力，並勾勒未來縣政藍圖打動民心，否則只靠藍營分裂也難保一定勝選。