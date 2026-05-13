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竹北市長 藍白多人爭 綠仍不明

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
民眾黨新竹縣議員林碩彥（中）在議會總質詢向新竹縣長楊文科（右）遞出橄欖枝，他呼籲國民黨應展現大黨氣度，禮讓竹北市長候選人給民眾黨。記者郭政芬／攝影
民眾黨新竹縣議員林碩彥（中）在議會總質詢向新竹縣長楊文科（右）遞出橄欖枝，他呼籲國民黨應展現大黨氣度，禮讓竹北市長候選人給民眾黨。記者郭政芬／攝影

全台第一大縣轄市竹北市長選戰激烈，藍白陣營將合作共推人選，國民黨有五人表態，其中三人是現任議員昨都放棄黨內領表登記，展現參選市長破釜沉舟決心。民進黨現任市長鄭朝方對連任還是轉戰縣長還未鬆口，但日前強調「竹北市民一定選得到」，選情更加撲朔迷離。

2026九合一選舉

竹北市長選舉被國民黨中央列為「特殊選區」，將由藍白雙方工作小組另行協調，透過內參民調等方式整合推出共推人選。對此，民眾黨議員林碩彥日前曾喊話國民黨應禮讓民眾黨參選竹北市長，以確保藍白合作穩住新竹縣長大局，但有藍營基層認為，憑什麼要讓，應循公平機制推人選。

昨天是國民黨新竹縣黨部受理縣議員領表最後一天，未領表者將無法辦理登記，現任縣議員吳旭智、林禹佑、邱靖雅，及竹北市民代表會主席林啟賢昨都未領表，四人與新竹縣前消保官靳邦忠日前都出席黨部討論竹北市長選舉相關會議，藍營已有五人有意參選竹北市長，引發關注。

邱靖雅在上周率先公開簽署參選竹北市長意願暨承諾切結書，吳旭智昨也到黨部遞交竹北市長參選意願書。林禹佑說，自己會按照黨內的機制爭取參選竹北市長，繼續為市民服務。林啟賢也說，他會繼續往選市長的目標邁進，為市民來打拚。

民進黨部分，鄭朝方參選動向還不明。不過同黨的議員蔡蕥鍹昨天在縣政總質詢，表示近期地方盛傳藍白有意角逐竹北市長者，有人涉及酒後失態、流連酒店，甚至還有性騷、追求藍營女民代不成被打巴掌等傳聞，雖相關傳聞仍待查證，但政黨不應選擇冷處理，而應主動面對、釐清真相。

身兼國民黨新竹縣黨部主委的縣長楊文科說，蔡蕥鍹提出相關意見，可能是基於綠營對藍白合作力量擴大的擔憂與壓力，出發點是善意提醒，但性騷擾相關指控須有明確事實，不能僅憑推測。

鄭朝方 藍白 林碩彥 邱靖雅

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