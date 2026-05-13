民眾黨內鬨 楊寶楨擬脫黨選中市議員

民眾黨籍新竹市政府前發言人楊寶楨昨證實，如民眾黨不徵召、也不提名，她不排除五月底前脫黨參選台中東南區議員，並強調參選到底。同黨議員江和樹上月還支持楊並建議參選，昨卻嗆「需要十八人大轎去扛妳？妳是誰啊？」江直言楊寶禎不會參選議員。

市黨部主委陳清龍表示，歡迎楊寶楨與市黨部聯繫，會依程序辦理。楊昨受訪指出，台中市東南區目前沒開放報名、也無徵召計畫，導致她的參選期程一再延宕；這兩天將至台中市黨部了解狀況，若民眾黨確定不提名她，不排除退黨參選。

民眾黨台中市議員江和樹議員上個月力挺楊，還建議可選南屯或東南區，近日卻批評楊寶禎高喊想選議員，卻都沒有準備，甚至沒與黨中央聯絡，「需要十八人大轎去扛妳？妳是誰啊？」江和樹為何反覆？他坦言，當初支持是因楊是戰將，難道因東南區議員年紀偏高，就認為僅憑聲量高就要黨徵召、提名，「選議員是選能力，不是選年紀」。

楊寶楨表示，江和樹可能受到黨內壓力，她尊重江的言論，也感謝過去的建議，參選人都有各自的期程與節奏，會盡快在五月底前決定是否退黨參選。她實際拜訪基層，發現東南區少一席，雖屬艱困選區，但選民仍願意給年輕人機會，因此決定參選。

楊說，身為創黨黨員，剛開始未考慮退黨，但黨中央對東南區未開放報名、也無徵召計畫，她感受「被排除在外的現實」。

台中第十一選區（東、南區）下屆應選席次可能由五席降到四席，民進黨提名三席，包括現任鄭功進、陳雅惠及前議員何敏誠之女何翊綾；國民黨則保守提名現任議員李中與林霈涵，另黨籍新人周啟揚持續耕耘地方，爭取提名，外傳周走立委羅廷瑋路線，未獲證實。

綠營歡迎楊參選，認為可搶到藍營支持者；議員李中表示，不管誰參選，本就各自努力，而東南區每屆都有藍營自行參選者，每屆都要很拚。