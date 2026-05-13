聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨內鬨 楊寶楨擬脫黨選中市議員

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
民眾黨前發言人楊寶楨、新竹市府發言人。 圖／取自楊寶楨臉書
民眾黨前發言人楊寶楨、新竹市府發言人。 圖／取自楊寶楨臉書

民眾黨籍新竹市政府前發言人楊寶楨昨證實，如民眾黨不徵召、也不提名，她不排除五月底前脫黨參選台中東南區議員，並強調參選到底。同黨議員江和樹上月還支持楊並建議參選，昨卻嗆「需要十八人大轎去扛妳？妳是誰啊？」江直言楊寶禎不會參選議員。

2026九合一選舉

市黨部主委陳清龍表示，歡迎楊寶楨與市黨部聯繫，會依程序辦理。楊昨受訪指出，台中市東南區目前沒開放報名、也無徵召計畫，導致她的參選期程一再延宕；這兩天將至台中市黨部了解狀況，若民眾黨確定不提名她，不排除退黨參選。

民眾黨台中市議員江和樹議員上個月力挺楊，還建議可選南屯或東南區，近日卻批評楊寶禎高喊想選議員，卻都沒有準備，甚至沒與黨中央聯絡，「需要十八人大轎去扛妳？妳是誰啊？」江和樹為何反覆？他坦言，當初支持是因楊是戰將，難道因東南區議員年紀偏高，就認為僅憑聲量高就要黨徵召、提名，「選議員是選能力，不是選年紀」。

楊寶楨表示，江和樹可能受到黨內壓力，她尊重江的言論，也感謝過去的建議，參選人都有各自的期程與節奏，會盡快在五月底前決定是否退黨參選。她實際拜訪基層，發現東南區少一席，雖屬艱困選區，但選民仍願意給年輕人機會，因此決定參選。

楊說，身為創黨黨員，剛開始未考慮退黨，但黨中央對東南區未開放報名、也無徵召計畫，她感受「被排除在外的現實」。

台中第十一選區（東、南區）下屆應選席次可能由五席降到四席，民進黨提名三席，包括現任鄭功進、陳雅惠及前議員何敏誠之女何翊綾；國民黨則保守提名現任議員李中與林霈涵，另黨籍新人周啟揚持續耕耘地方，爭取提名，外傳周走立委羅廷瑋路線，未獲證實。

綠營歡迎楊參選，認為可搶到藍營支持者；議員李中表示，不管誰參選，本就各自努力，而東南區每屆都有藍營自行參選者，每屆都要很拚。

楊寶楨 江和樹 台中市 陳清龍

延伸閱讀

楊寶楨不排除脫黨選中市議員 江和樹不挺嗆：要18人大轎去扛妳？

已通知魏平政明上台北 蕭景田：可望獲國民黨徵召選彰化縣長

如獲國民黨徵召參選彰化縣長 魏平政：會以最大誠意尋求整合

【重磅快評】綠營釋放「蔣介鼠」 護駕沈伯洋選市長？

相關新聞

藍敲定彰化 今徵召魏平政迎戰陳素月

二○二六國民黨彰化縣長人選塵埃落定，國民黨中常會今確定將徵召考紀會前主委、律師魏平政參戰，對決民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田昨表示，他已通知前考紀會主委魏平政，今出席中常會接受黨主席徵召，將披上綵帶出征；魏平政昨赴台北待命，他強調如獲提名，將盡最大誠意促成團結。

竹北市長 藍白多人爭 綠仍不明

全台第一大縣轄市竹北市長選戰激烈，藍白陣營將合作共推人選，國民黨有五人表態，其中三人是現任議員昨都放棄黨內領表登記，展現參選市長破釜沉舟決心。民進黨現任市長鄭朝方對連任還是轉戰縣長還未鬆口，但日前強調「竹北市民一定選得到」，選情更加撲朔迷離。

民眾黨內鬨 楊寶楨擬脫黨選中市議員

民眾黨籍新竹市政府前發言人楊寶楨昨證實，如民眾黨不徵召、也不提名，她不排除五月底前脫黨參選台中東南區議員，並強調參選到底。同黨議員江和樹上月還支持楊並建議參選，昨卻嗆「需要十八人大轎去扛妳？妳是誰啊？」江直言楊寶禎不會參選議員。

媒體民調只差0.8個百分點 蘇巧慧：團隊方向正確

2026選戰愈來愈烈，媒體今天釋出最新調查，李四川支持度為42.5%，蘇巧慧則以41.7%緊跟在後，差距僅0.8個百分點，落在誤差範圍內。蘇巧慧今天回應，從各家民調來看，他們的方向正確，他會繼續展現執行力、創意和活力，提出更多照顧市民、提升地方產業的願景，來爭取更多市民支持。

徵召魏平政選彰化縣長引發反彈 國民黨浮現整合危機

國民黨中常會明天將通過徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，原爭取提名的立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章及縣府參議柯呈枋都無法接受，質疑魏平政是「空降」，也為未來能否整合投入變數。魏平政則強調，如果獲得提名，必定會以最大誠意拜訪其他參選人，尋求整合，促進團結。

影／魏平政證實 明天接受國民黨徵召參選彰化縣長

國民黨下屆彰化縣長人選，推廌徵召考紀會前主委魏平政的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天說，他上周四曾與主席鄭麗文見面，明天中常會應該會通過徵召魏平政，他已通知魏平政明天到台北，準備接受主席徵召，披上綵帶出征。魏平政本人接受採訪時也證實有接到通知，明天下午去中常會接受徵召。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。