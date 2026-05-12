媒體民調只差0.8個百分點 蘇巧慧：團隊方向正確

2026選戰愈來愈烈，媒體今天釋出最新調查，李四川支持度為42.5%，蘇巧慧則以41.7%緊跟在後，差距僅0.8個百分點，落在誤差範圍內。蘇巧慧今天回應，從各家民調來看，他們的方向正確，他會繼續展現執行力、創意和活力，提出更多照顧市民、提升地方產業的願景，來爭取更多市民支持。

蘇巧慧說，都會觀察各家民調的趨勢，來檢驗團隊或是自己的理念和方向是不是正確、有沒有得到更多市民的支持。

蘇巧慧說，除提出六大福利政見和青年政見，也陸續提出「新皇冠海岸」和「鑽石山城」兩項觀光政見，要把新北最美的山和海，串聯成台灣最好的國際觀光品牌。

李四川則在稍早活動受訪表示，民調都會作為參考，他還是要走遍所有29區，聽聽基層的聲音才是最重要。