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徵召魏平政選彰化縣長引發反彈 國民黨浮現整合危機

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化即時報導
國民黨中常會明天將通過徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，原爭取提名的立委謝衣鳯（中）、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章（右）、縣政府參議柯呈枋都表示無法接受。本報資料照片
國民黨中常會明天將通過徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，原爭取提名的立委謝衣鳯（中）、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章（右）、縣政府參議柯呈枋都表示無法接受。本報資料照片

國民黨中常會明天將通過徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，原爭取提名的立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章及縣府參議柯呈枋都無法接受，質疑魏平政是「空降」，也為未來能否整合投入變數。魏平政則強調，如果獲得提名，必定會以最大誠意拜訪其他參選人，尋求整合，促進團結。

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謝衣鳯重申，藍營彰化縣長選舉原是盤好棋，如今可能滿盤皆輸；空降人選未服務鄉親，要獲選民認同是Mission impossible。是否參選到底？謝衣鳯表示，事情還沒發生，一切都是假設性問題，她不多作回應。

彰化縣工策會總幹事洪榮章則說：「該說的都說了，只能尊重黨的決定」，但他表示，將等縣長王惠美回國後，再商討後續的動作。

對於中央將徵召魏平政，柯呈枋的語氣更加強烈，強調「完全無法接受，也完全無法理解」，並痛批中央根本是在「裝笑維」，從頭到尾說一套、做一套，把彰化基層當塑膠，早已讓支持者忍無可忍。

對於下一步動向，柯呈枋則表示，距離正式登記參選還有一段時間，「還沒到9月，很多事情都還不知道結果」，自己會先沉澱思考，也會持續傾聽地方聲音，再決定下一步方向。

彰化縣長王惠美則是力拱新北市副市長劉和然參選彰化縣長，也與國民黨主席鄭麗文多次表達，但劉和然則表示未有參選規畫。不過，在王惠美出國之際，國民黨中常會明天將通過徵召魏平政參選縣長，因此，王惠美回國後是否支持，恐將影響未來的整合，已受地方關切。

魏平政則澄清外界指他是「空降」的說法，強調他從來沒有離開過彰化，過去努力工作、唸書、考律師，都是為了提升自己的實力，準備下一次的挑戰；「如果說我知名度低，我可以接受，但我絕對不是空降，我是土生土長的社頭囡仔」，他並表示，會盡全力延續王惠美的施政。

國民黨考紀會前主委魏平政（左）獲國民黨彰化縣黨部主委推薦，明天中常會將通過徵召魏平政參選彰化縣長。記者胡經周／攝影
國民黨考紀會前主委魏平政（左）獲國民黨彰化縣黨部主委推薦，明天中常會將通過徵召魏平政參選彰化縣長。記者胡經周／攝影

魏平政 考紀會 彰化

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