民進黨13日徵召沈伯洋選北市長 賴清德親繫競選背帶

民眾黨近期內部紛擾不斷，更爆發「退黨潮」。民眾黨前新竹市政府發言人楊寶楨上月表態有意參選台中市東南區下屆市議員，如黨中央徵召參選，「願意披掛上陣」，但黨中央迄今遲遲未徵召。楊寶楨今天證實，如民眾黨不徵召、也不提名，不排除在5月底前脫黨參選，強調參選到底。

2026-05-12 13:17