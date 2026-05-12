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民進黨13日徵召沈伯洋選北市長 賴清德親繫競選背帶
2026九合一選舉，首都台北市一級戰區布局備受關注。民進黨今天發布採訪通知，預計明天中執會後，召開「民進黨縣市長提名台北市記者會」，兼任民進黨主席的總統賴清德將為台北市長參選人沈伯洋繫競選背帶。
2026九合一選舉
民進黨預計明天上午召開選對會，正式拍板由立委沈伯洋參選台北市長，挑戰現任台北市長蔣萬安；明天下午將召開中執會通過這項提名案。
民進黨今天傍晚發出通知，明天中執會後將召開民進黨縣市長提名台北市記者會，由黨主席賴清德正式宣布徵召沈伯洋參選台北市長，並為沈伯洋繫上競選背帶。
民進黨台北市長人選，除壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農主動爭取提名外，呼聲極高的行政院副院長鄭麗君本身參選意願不高，加上鄭麗君須坐鎮台美關稅談判，最後由沈伯洋出線。
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