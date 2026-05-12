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影／魏平政證實 明天接受國民黨徵召參選彰化縣長

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
國民黨下屆彰化縣長人選，推廌徵召考紀會前主委魏平政（左）的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田（右）今天說，他上周四曾與主席鄭麗文見面，明天中常會應該會通過徵召魏平政，他已通知魏平政明天到台北，準備接受主席徵召。記者胡經周／攝影
國民黨下屆彰化縣長人選，推廌徵召考紀會前主委魏平政（左）的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田（右）今天說，他上周四曾與主席鄭麗文見面，明天中常會應該會通過徵召魏平政，他已通知魏平政明天到台北，準備接受主席徵召。記者胡經周／攝影

國民黨下屆彰化縣長人選，推廌徵召考紀會前主委魏平政的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天說，他上周四曾與主席鄭麗文見面，明天中常會應該會通過徵召魏平政，他已通知魏平政明天到台北，準備接受主席徵召，披上綵帶出征。魏平政本人接受採訪時也證實有接到通知，明天下午去中常會接受徵召。

2026九合一選舉

對於外界質疑魏平政是「空降」，魏平政澄清自己絕對不是空降，也從來沒有離開過彰化，過去努力工作、唸書、考律師，都是為了提升自己的實力，準備下一次的挑戰；「如果說我知名度低，我可以接受，但我絕對不是空降，我是土生土長的社頭囡仔」。

至於要如何化解同黨同志的誤會，魏平政表示，要用最大的誠意來拜訪他們，唯一的目標就是國民黨不能分裂，這次的選戰一定要勝選。

而面對民進黨彰化縣長參選人，立委陳素月，魏平政表示，陳素月委員是非常可敬的對手，這個選戰絕對要全力以赴，會秉持「二枚腰」的精神，發揮韌性，堅持到最後一定會勝利。

國民黨下屆彰化縣長人選，考紀會前主委魏平政今天證實有接到通知，明天下午會去中常會接受徵召。記者胡經周／攝影
國民黨下屆彰化縣長人選，考紀會前主委魏平政今天證實有接到通知，明天下午會去中常會接受徵召。記者胡經周／攝影

蕭景田 魏平政 考紀會

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