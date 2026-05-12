向海致敬！林國漳率宜蘭隊登龜山島 宣示不怕風浪、團結向前

宜蘭縣長參選人林國漳實踐「海洋新宜蘭」承諾，今天率領「宜蘭隊」成員及青年團啟航登上龜山島，以實際行動展現向海致敬的決心。易暈體質的他今天心情很好，也沒有暈船，期待團隊不怕風浪、團結向前，迎向最後勝利。

林國漳說，有句俗諺「臺灣走透透，龜山也未到」，這句話過去是用來形容龜山島因軍事管制或風浪艱險而難以上岸，雖然近在咫尺，卻是許多台灣人「最熟悉的陌生島嶼」，明明海洋就在家門口，過去多數人卻常在岸邊遠眺、在海的那一側看著龜山朝日，卻沒機會好好親近這片藍色國土。

他強調，今天帶領青年團登島，就是要打破這種「近海卻不親海」的隔閡，透過實地考察讓大家看見宜蘭的海洋資源有多麼豐沛，而這些資源正是帶動宜蘭觀光產業轉型與漁業升級的關鍵動能。

今天天氣晴朗，林國漳說，其實他是容易暈船的體質，但為了展現向海致敬的意志，一定要親自帶領年輕人腳踏龜山島、體會太平洋的律動，乘風破浪而來，很幸運今天沒暈船，前往的還有宜蘭市長參選人韓瑩等人及30位青年團成員。

大家在龜山島著名地標「島孤人不孤」前，疊手集氣，高喊「宜蘭加油、宜蘭勝利」，士氣高昂。林國漳說，踏上龜山島不僅是向海致敬，未來他將成立「海洋發展辦公室」，讓宜蘭人不再只是看海、望島，而是真正深入海洋，將宜蘭2137平方公里的藍色資源，轉化為百工百業發展的希望引擎。

宜蘭縣長參選人林國漳率領「宜蘭隊」成員及青年團啟航登上龜山島，以實際行動展現向海致敬的決心。圖／林國漳競辦提供