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破釜沈舟！國民黨竹縣4將棄議員領表 直攻竹北市長

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
今天是國民黨縣議員領表最後一天，未領表者將無法在13日至15日辦理登記。記者郭政芬／攝影
今天是國民黨縣議員領表最後一天，未領表者將無法在13日至15日辦理登記。記者郭政芬／攝影

新竹縣年底選戰布局逐漸明朗，國民黨被點名有意角逐竹北市長的縣議員吳旭智、林禹佑、邱靖雅，以及竹北市民代表會主席林啟賢，今天都未現身領取新竹縣議員參選登記表。由於今天是國民黨縣議員領表最後一天，未領表者將無法在13日至15日辦理登記，外界解讀，幾人動向已明顯轉向竹北市長選戰。

2026九合一選舉

國民黨新竹縣議員邱靖雅在上周即公開簽署參選意願暨承諾切結書，強調「早已做好準備，為竹北而戰」。吳旭智表示，今天將到黨部遞交竹北市長參選意願書，「希望爭取國民黨提名，為國民黨爭取竹北市長最後的勝利。」

林禹佑回應，他目標相當明確、會爭取竹北市長到底，也會按照黨內的機制爭取參選，繼續為市民服務。林啓賢則說，他會繼續往選市長的目標邁進，繼續為竹北市民來打拚。

這次備受矚目的竹北市長選舉被國民黨中央列為「特殊選區」，不納入一般提名公告、領表、登記及初選程序，而是依據由藍白雙方工作小組另行協調，透過內參民調等方式整合推出共推人選。

上周竹北市黨部委員會曾對此交換意見，除吳旭智、林禹佑、邱靖雅、林啟賢外，前新竹縣消保官靳邦忠也出席，靳邦忠是全國知名的消保官，並於清大科法所等兼任教職，被地方視為黑馬，也引發關注。

國民黨新竹縣黨部公告，除竹北市長外，其餘12個鄉鎮市長及縣議員提名作業於5月11日、12日辦理領表，5月13日至15日受理登記，至於代表領表登記預計於6、7月舉辦。若各選區出現競爭且協調不成，預計6月27日舉行黨員投票決定人選。

現任議員徐瑜新具有財經專業，這次也領表，預計明天到黨部登記，拚連任為鄉親守護家園。記者郭政芬／攝影
現任議員徐瑜新具有財經專業，這次也領表，預計明天到黨部登記，拚連任為鄉親守護家園。記者郭政芬／攝影

北埔鄉長莊明增今天下午到縣黨部領表，預計參選新竹縣議員。記者郭政芬／攝影
北埔鄉長莊明增今天下午到縣黨部領表，預計參選新竹縣議員。記者郭政芬／攝影

邱靖雅 竹北 新竹縣

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