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楊寶楨不排除脫黨選中市議員 民眾黨「小草女神」砲轟此舉是施壓逼宮

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
被封為「小草女神」的台中市西屯區中市議員參選人劉芩妤。圖／劉芩妤提供
被封為「小草女神」的台中市西屯區中市議員參選人劉芩妤。圖／劉芩妤提供

民眾黨前新竹市政府發言人楊寶楨有意參選台中市東南區下屆市議員，但黨中央迄今遲遲未徵召。楊寶楨今表示，若是黨確定不提名，她不排除在5月底前退黨參選，強調參選到底。遭民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤重砲回擊，政黨提名有其既定程序，「民眾黨不是誰想要、誰施壓、誰丟出脫黨的話，就必須照單全收。」

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被封為「小草女神」的台中市西屯區中市議員參選人劉芩妤指出，既然楊寶楨早前已釋出有意投入台中選戰的訊號，外界最基本也最合理的質疑便是「如果真的有心參選，過去這段時間究竟做了多少在地經營？」她強調，地方議員選舉絕非「上幾個節目、累積網路討論聲量」就足夠，重點在於是否真正理解地方結構、接觸基層民意，並長期投入選區事務。

劉芩妤表示，政黨提名絕非個人意志凌駕集體決策，更不應是「我想要，黨就一定要給我」的予取予求。若沒有經營、沒有深耕，卻一副只要自己想選，黨中央就非提不可的姿態，不僅不尊重地方，更是不尊重所有一路在地方默默努力的夥伴。

劉芩妤批評，楊寶楨採取強硬喊話的方式，是在營造黨中央虧欠自己的氛圍，這種做法「不是溝通是施壓，不是協調是逼宮」。她強調，參選雖是個人自由，但不代表可以情緒勒索政黨，將黨的程序與團隊的努力踩在腳下。

劉芩妤嚴正聲明「民眾黨從來不是一個會因為誰比較會放話、誰比較敢施壓，就改變原則的政黨。」

民眾黨 台中市

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