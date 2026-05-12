賴瑞隆今公布競選主軸 柯團隊酸「樂見對手再度致敬柯志恩所提政策」

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天公布競選主軸，倡議設「AI算力暨應用服務中心」、海空雙門戶的戰略提升等政見。柯志恩競選辦公室說，柯志恩有不少政策方向被賴瑞隆引用參考，樂見對手繼「三個承諾」對標「育兒三箭」後，所提政見再度致敬柯志恩的政策內容，同時也希望賴陣營回應是否支持核電撐AI及相關具體配套措施，不要只有口號、不見作法。

立委賴瑞隆今日偕議員參選人召開記者會，公布競選主軸且宣布參選理念。賴瑞隆主張打造「半導體先進製程暨封測中心」，另規畫「AI算力暨應用服務中心」，透過主權AI、產業模型庫與能源韌性等布局，讓算力成為百業升級的重要底座。

柯志恩競選辦公室表示，柯志恩3月24日已提出完整政見說明，其中不少政策方向，被賴瑞隆引用參考，如賴主張打造的「半導體先進製程暨封測中心」與柯志恩所提「高雄半導體投資服務中心」，提供土地、環評等人才招聘整合服務，推動高附加價值關聯產業招商，包括封測、IC設計、先進材料、設備製造等的政策理念不謀而合。

柯辦說，賴瑞隆曾說「非核家園是朝野共識」、「核三延役公投過關缺乏區域正義」，而賴清德總統已明確表態，面對AI用電需求增加，台電已準備核二、核三重啟程序。

柯辦質疑，賴瑞隆提出「AI算力中心」，未來是否會使用核電？還是依循過去主張的非核家園立場，堅持使用光電及火力發電，讓高雄繼續剷平整片山頭蓋光電場？

海空政見部分，賴瑞隆認為，高雄邁向國際的關鍵在於海空雙門戶的戰略提升，所以他主張短期持續強化高雄港與小港機場能量，中期整合大亞灣、會展、郵輪、物流與國際商務，長期推動「24小時海上國際機場」。柯志恩則是提出推動母港計畫、爭取小港機場5年內國際航班倍增，要將高雄打造為「亞洲慶典之都」，力拚國際旅客入境成長50%。柯辦說，相較柯志恩委員提出的具體方針，賴瑞隆只有口號、不見作法。