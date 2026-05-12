彰化下屆縣長恐無望 謝衣鳯問鄭麗文：被翻到最後一頁嗎？

國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田今表示，中常會將徵召魏平政參選下屆彰化縣長。立法委員謝衣鳯認為，黨中央此舉讓國民黨原在彰化縣長選舉的一盤好棋，可能會因此「一著不慎，滿盤皆輸。」

謝衣鳯重申，去年12月黨主席鄭麗文到彰化，公開誇她（謝衣鳯）是國民黨在彰化縣最強的參選人，因為黨主席當時肯定又勉勵及後續選民的期待湧現，她才毅然決然宣布參選，但今年3、4月後黨中央決定要用徵召方式，且黨主席最近喜歡說的「已經翻頁了！」，難道去年12月認為她是彰化縣長最強參選人也翻頁了嗎？而且還翻到最後一頁，讓國民黨原在彰化縣長選舉的一盤好棋，可能會一著不慎，滿盤皆輸。

謝衣鳯也說，要用徵召空降且未長期服務鄉民、低知名度，要能過1、2個月以後並獲選民的認同感、好感度很快速增加，那是「Mission Impossible」，除非像桃園市長張善政曾當過行政院長、服務過全國的專業知名文官，及立法院長韓國瑜這位曾被賴總統稱讚為「百年難得一見的政治奇才」。

對於國民黨中常會明天將徵召魏平政和披綵帶之後，謝衣鳯是否仍堅持參選到底？今她表示，明天的事還沒發生，一切都是假設性問題，她不多作回應。

藍營將徵召魏平政的消息傳開，地方議論紛紛，有支持藍營民眾指出，魏平政先前以無黨籍身分，跟國民黨提名人競選社頭鄉長，破壞國民黨競選機制，如今國民黨要徵召魏平政的正當性何在？又對謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章過去半年到一年努力耕耘基層的人又如何交代？國民黨中央應審慎評估並穩定基層。