民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天拋出「第四棒的挑戰」，以「南方崛起，邁向國際」為競選主軸，公布全新主視覺與未來城市藍圖，宣示高雄下一階段不再只是台灣工業重鎮，而是要成為帶領南方突圍、接軌世界的國際城市。

賴瑞隆上午舉行記者會，現場以高科技動態簡報呈現高雄未來願景，並找來多名議員、議員參選人手持「接力棒」同台造勢，營造延續執政、承接改革氛圍。

賴瑞隆將高雄民進黨執政歷程形容為三棒接力，從前市長謝長廷改變形象、陳菊翻轉命運、到現任市長陳其邁打造光榮，如今輪到自己承擔「第四棒」，要在既有基礎上，帶領高雄走向國際化。

他表示，高雄過去扛起台灣港口、石化、鋼鐵、造船等重工業發展重任，如今面對全球供應鏈重組與AI時代來臨，高雄不能停留在傳統工業城市定位，而是要把過去累積轉化成下一波產業升級的戰略資產。

賴瑞隆並提出多項產業與城市建設方向，包括打造半導體先進製程暨封測中心，串聯橋頭科學園區、白埔產業園區及周邊聚落，深化半導體生態系；另也主張成立AI算力暨應用服務中心，推動主權AI、產業模型庫與智慧治理，並建構City GPT平台，導入交通、災防與公共建設管理。

他強調，算力就是國力，未來高雄不能只拚招商，更要掌握AI時代的基礎能力，讓科技真正成為城市治理與產業升級工具。

人才布局部分，賴瑞隆提出將國家重點領域校際研教園區進一步升級為人才中心，結合清華大學、陽明交通大學及在地大專院校，培育高科技與智慧產業人才，盼讓青年留得下來，也看得到未來。

除了科技產業，賴瑞隆也將農漁業、傳產與文化觀光納入整體布局，主張以AI協助傳統產業轉型、推動智慧農漁業，並透過演唱會、展演與大型活動，持續放大高雄觀光與盛事經濟效益。

在交通與國際門戶定位上，他則提出短期強化高雄港與小港機場能量，中期整合大亞灣、會展、郵輪與物流發展，長期則評估推動「24小時海上國際機場」，強化高雄作為台灣南方國際入口角色。

賴瑞隆公布的主視覺採桃紅色系，刻意強化年輕與未來感，搭配旭日與動態斜線元素，象徵創意、挑戰高雄下一個黃金十年，包括議長康裕成，及何權峰、邱俊憲、湯詠瑜、黃文志、鄭光峰、張漢忠、陳慧文、林智鴻、林志誠、張博洋等議員均到場力挺。

賴瑞隆發表競選主軸喊接棒高雄，提半導體、AI與海空雙門戶藍圖。記者郭韋綺／攝影