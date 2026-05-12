蔡蕥鍹曝有竹北市長人選酒後失態還性騷 批竹北恐成風化市

新竹縣議員蔡蕥鍹今天在縣政總質詢點名，近期地方盛傳有意角逐竹北市長者涉及酒後失態、流連酒店，甚至還有性騷被打巴掌等傳聞，雖相關傳聞仍待查證，但政黨不應選擇冷處理，而應主動面對、釐清真相。對此，身兼國民黨新竹縣黨部主委的縣長楊文科回應，對方提出的是中肯建議。不過，針對性騷擾相關指控，他強調必須有明確事實與具體依據。

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蔡蕥鍹指出，近期地方對可能參與藍白協調的竹北市長人選議論不少，甚至傳出有喝酒四處嘔吐、上酒店把妹，甚至還有追求藍營某位女性民意代表追求不成，被賞巴掌、被踹，也有性騷擾後和解的人。

她於議會亮出看板「藍白合私相授受，竹北恐成風化市」，並指出雖然相關傳聞仍待查證，但政黨不應選擇冷處理，而應主動面對、釐清真相。她質疑，若傳聞不實，應還當事人清白；若確有其事，社會更有權檢視候選人是否適任公職。

蔡蕥鍹說，地方傳得沸沸揚揚，若最後出線者本身涉及品格爭議，政黨卻未向竹北市民開誠布公，只會造成更大輿論反彈甚至人設崩壞。竹北市民有知情權，要求身兼國民黨新竹縣黨部主委的新竹縣長楊文科應啟動調查與釐清機制，不能讓「不清不楚」的人選在藍白協調下出線參選。

楊文科回應，蔡蕥鍹在總質詢中關心多項縣政議題，也針對竹北未來市長人選提出看法，他表達感謝。對於蔡提及藍白合作相關議題，楊文科說，對方提出的是中肯建議。不過，針對性騷擾相關指控，他強調必須有明確事實與具體依據，不能僅憑推測指控他人，若非事實也不應誣指。他認為，蔡蕥鍹提出相關意見，可能是基於綠營對藍白合作力量擴大的擔憂與壓力，但仍肯定其出發點是善意提醒。