如獲國民黨徵召參選彰化縣長 魏平政：會以最大誠意尋求整合

國民黨考紀會前主委魏平政可望在明天中常會獲徵召參選彰化縣長，打破懸宕約半年的提名僵局。不過，魏平政卻遭其他參選人質疑空降參選、徵召過程黑箱不透明，浮現藍營分裂的隱憂。魏平政今天表示，如果獲得提名，必定會以最大誠意拜訪其他參選人，尋求整合，促進團結。

目前爭取國民黨下屆縣長提名者，有立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋，以及蕭景田推薦徵召的魏平政，至於縣長王惠美力拱的 新北市副市長劉和然已經表示並無參選規畫，謝衣鳯則因家族反對參選。

推薦徵召魏平政參選縣長的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，他上周四曾與主席鄭麗文見面，明天中常會應該會通過徵召魏平政，他已通知魏明政明天到台北，準備接受主席徵召，披上綵帶出征。魏明政也說，現在人在台北，確實接到蕭景田通知留在台北，預做準備。

魏平政說，如果獲得提名，為了彰化好，他會展現最大誠意拜訪其他參選人，尋求溝通，促進團結，維持彰化的執政，延續王惠美縣長優質的施政成績。

對於知名度不足的部分，他說，最近他勤跑地方發現，其實很多人都知道他要選縣長，而選縣長不只是跑紅白帖、參加活動，他更要透過媒體、網路等節目，帶動議題，描繪對彰化未來的藍圖，未來要將彰化帶往那裡，才能迅速拉抬曝光度，進而獲得支持。

魏明政說，每位參選人都有強項與弱點，他的強項是曾從事國際貿易的經歷，加上律師專業，比較能務實針對民眾關切的產業發展，提供清楚而可行的方向。