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國民黨永和議員初選民調最後一天 藍營車掃催票拚出線

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市府前副發言人陳柏翰（左）今騎單車掃街。圖／陳柏翰提供
新北市府前副發言人陳柏翰（左）今騎單車掃街。圖／陳柏翰提供

國民黨新北市永和區議員初選今進入電話民調最後一天，由於現任議員連斐璠宣布不再連任，形成新人「4搶1」局面，各參選人近來持續加強車掃、掃街與陸戰動員，希望在最後關頭衝高支持度。

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其中，被視為「侯家軍」的前新北市府副發言人陳柏翰，今天持續安排單車掃街拜票行程，上午10時從福和國中出發，下午3時30分自永福橋出發，晚間6時30分則從八二三公園展開掃街，希望透過基層接觸催出支持者。

另一方面，獲前國民黨主席洪秀柱力挺的李珮媜，近3天則密集安排藍營大咖陪同車掃。昨日下午由立委游顥陪同，晚間則由洪秀柱親自站台；今天下午1時30分，洪秀柱將再度陪同車掃，並有國民黨立委王鴻薇加入助陣。

這次初選採全民調制度，加上青年、新人加權機制，讓年輕參選人更具優勢，因此擁有高額加權資格的陳柏翰與民治里里長陳以樂，被視為較有機會人選。陳柏翰近來在侯友宜、劉和然等市府系統陪同下，空戰與曝光度較高；陳以樂則長期深耕地方里長系統，被認為基層實力不容小覷。

至於李珮媜則主打深藍及地方組織戰，除洪秀柱多次陪同車掃外，前台北縣長周錫瑋等藍營人士也陸續表態支持。建築師出身的蘇昭龍則持續以專業及都市規畫形象爭取支持。

國民黨前主席洪秀柱秘書李珮媜，昨晚間則由洪秀柱親自站台陪車掃。圖／李珮媜提供
國民黨前主席洪秀柱秘書李珮媜，昨晚間則由洪秀柱親自站台陪車掃。圖／李珮媜提供

永和 洪秀柱 民調

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