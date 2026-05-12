徐巧芯酸他出戰北市拯救藍營大選 沈伯洋：那也是功德一件

民進黨預計13日徵召立委沈伯洋出戰台北市長，對戰現任市長蔣萬安，國民黨立委徐巧芯酸說「就靠他拯救國民黨整場大選」。對此，沈伯洋12日笑回，「這也是功德一件」，但他強調，提名日程還未完全確認，仍待選對會做最終決定。

民進黨選對會委員昨日傍晚收到開會通知，13日上午10時將召開選對會，預計提名沈伯洋參選台北市長；13日中執會通過提名後，兼任民進黨主席的總統賴清德當天下午將主持提名記者會，為沈伯洋披上競選背帶。

對此，沈伯洋今日受訪時僅稱，提名日程還未完全確認，仍待選對會做最終決定；對於藍營質疑沈的立委提案似乎都沒關心過台北市。沈說，關心台北市有很多面相，不管是政策或議員座談搜集意見，都是關心台北的方式，而他當前在立法院國防外交委員會，當然專注談國防外交。

對於徐巧芯酸說要靠他拯救國民黨的大選，還說不只是民進黨台北市議員樂見，國民黨台北市議員立委，不分區域，都很樂見，難得各黨派之間能夠找到共識。沈伯洋則說，這也是功德一件，「如果今天是我出來，結果呢讓別人那麼開心，我也會覺得非常的愉悅」。