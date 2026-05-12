楊寶楨不排除脫黨選中市議員 江和樹不挺嗆：要18人大轎去扛妳？

民眾黨近期內部紛擾不斷，更爆發「退黨潮」。民眾黨前新竹市政府發言人楊寶楨上月表態有意參選台中市東南區下屆市議員，如黨中央徵召參選，「願意披掛上陣」，但黨中央迄今遲遲未徵召。楊寶楨今天證實，如民眾黨不徵召、也不提名，不排除在5月底前脫黨參選，強調參選到底。

楊寶楨今天受訪指出，黨中央在提名上有其他布局，且台中市東南選區目前沒開放報名、也無徵召計畫，導致她的參選期程延宕；她這兩天將至台中市黨部了解狀況，了解黨的提名作業，若是黨確定不提名她，她不排除在5月底前退黨參選。她也強調「堅決參選到底」。

楊寶楨說，她在台北長大，父母後來搬到台中，她希望回到故鄉台中服務；江和樹議員曾跟她建議可以選南屯或東南區，她實際到基層拜訪，發現東南區雖然是艱困選區，但選民仍願意給年輕人機會，因此決定參選。

不過，過去力挺楊寶楨參選的民眾黨台中市議員江和樹，近日卻批評楊寶禎頻喊想選議員，卻都沒有準備，甚至沒跟民眾黨中央聯絡，「需要扛18人大轎去扛妳？妳是誰啊？」直言楊寶禎不會在今年底參選市議員。

江和樹坦言，自己當年支持楊寶楨，因為她是名戰將，但楊寶禎現在僅憑聲量高就要民眾黨提名，難道是因為目前議員參選人年紀偏大，所以都要投給楊寶禎？「議員是選能力，不是選年紀」。

對此，楊寶楨表示，江和樹議員可能受到黨內壓力，他尊重江的言論，也感謝他過去給予的建議，每個參選人都有各自安排的期程與節奏，會盡快在5月底前決定是否退黨參選。