赴三峽與文創聚落交流 李四川：公私協力推動地方創生

國民黨新北市長參選人李四川今天前往三峽區參訪多處文創聚落，了解結合地方產業、觀光及社區發展的地方創生推動成果。李四川表示，未來將持續透過公私協力，由政府作為產業後盾，攜手推動地方創生，帶動經濟發展、促進青年就業、創造社區共好。

李四川今在新北市議員江怡臻與甘樂文創創辦人林峻丞陪同下，實地走訪禾乃川國產豆製所、合習聚落、甘樂食堂，並沿途走訪「舊城區」秀川居、老街口、祖師廟，實地考察老屋活化案例，以及「小草書屋」對在地兒少的關懷與協助。

曾從事工程建設與冷凍空調等基層工作的李四川，看見工廠冷藏設備時分享，過去做冷凍空調時，冷凍庫裡堆滿豆皮的畫面還歷歷在目，李現場也點了一份「碧螺春豆腐冰」，一邊品嚐在地農特產，一邊傾聽三峽碧螺春與國產大豆的轉型故事，大讚這不僅美味，更是三峽職人精益求精的體現。

林峻丞表示，期盼透過社會企業模式，結合地方產業支撐社區兒少，並建議未來在新北市政策中，應將地方創生深度融入教育體系，並串聯周邊產業帶動地方觀光，讓遊客不只停留在老街，更能走入茶園、深入產業聚落。

李四川也回應，會持續透過公私協力，推動地方創生，並結合未來三鶯線通車，持續帶動觀光與經濟發展，創造在地就業機會，讓青年能留在家鄉工作，並吸引更多跨縣市的民眾來到三峽，更加了解新北之美與文化特色。

李四川也前往永寧福德宮、土城保安宮參拜，並與永寧社區銀髮族俱樂部鄉親互動、參與土城工商婦女企業管理協會活動，聆聽地方需求。李四川表示，面對超高齡社會，鼓勵長輩走出家門，是延緩老化的務實解方，會持續完善地方社區的軟硬體，讓長輩更願意出門參加活動、結交朋友，促進在地樂活。