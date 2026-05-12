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選舉拋政見「宜蘭65歲以上長者免健保費」能執行？縣府曝關鍵數字

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
無黨籍縣議員林聰池在議會質詢時表示，最近選舉政見滿天飛，藍綠都一樣，但是依照縣府財政狀況，到底有無能力執行這些政見。圖／翻攝自縣議會網路
無黨籍縣議員林聰池在議會質詢時表示，最近選舉政見滿天飛，藍綠都一樣，但是依照縣府財政狀況，到底有無能力執行這些政見。圖／翻攝自縣議會網路

選舉到，各候選人頻頻拋出政見，藍綠皆是，宜蘭無黨籍縣議員沈信雄及林聰池等人關切這麼多龐大政見能否執行？沈信雄今天在議會質詢時點出國民黨縣長參選人吳宗憲提「65歲以上長者免健保費」要辦法做嗎？縣政府表示，縣府依照新財劃法規定，可自主運用財源約30億元，而免健保費每年支出9億餘元。

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對於「65歲以上長者免健保費」免健保費的政見，能否實施？縣政府代理縣長林茂盛與單位主管不置可否，只針對財政狀況及費用支出向議員說明。

代理縣長林茂盛答覆林聰池議員質詢時表示，中央修改財政收支劃分法，雖然增加補助，但是縮減一般性補助款及計畫型補助，所以縣政府能夠自主運用的財源大約30億元。林聰池表示，如果宜蘭有30億元自主運用財源，那9億多元「65歲以上長者免健保費」不就可以做了嗎？為什麼縣政府現在不做？

沈信雄質詢時點出縣長參選人吳宗憲「65歲以上長者免健保費」政見，他之前就有提出該建議，縣府都說經費財政困難，現在有參選人提出政見，到底能不能做？如果能做，縣府現在就可以做；如果不能做，那提出的政見就是騙。

林聰池議員說，選舉到，幾乎每周都有政見，藍綠都一樣，依縣府財政困難，這麼多龐大的政見有沒有能力執行？民眾都很關切。縣政府社會處長林蒼蔡表示，以宜蘭65歲以上長者人數估算，免健保費每年約需9億3千多萬元支出，目前包括南投縣及基隆市等縣市都已經推動65歲以上長者免健保費。

提出該政見的縣長參選人吳宗憲表示，縣政府依現有舊的財政制度，經費確實困窘難以執行，但立法院已經三讀通過第二次修改的財政收支劃分法，依照新版的財政制度，未來執行該政策的經費是沒有問題的，大家應該促請行政院依照立法院二修財劃法後的新版本，確實給地方該有的經費預算。

吳宗憲強調，任何一個政策在推出之前，他都會精算預算來源、執行可行性、執行效果及CP值，這是他擔任20幾年公務員及民意代表所深知的。

無黨籍縣議員沈信雄在議會質詢縣政府時指出，有候選人提出「65歲以上長者免健保費」政見，能不能執行？縣府表示，每年約需9億餘元支出。圖／翻攝自縣議會網路
無黨籍縣議員沈信雄在議會質詢縣政府時指出，有候選人提出「65歲以上長者免健保費」政見，能不能執行？縣府表示，每年約需9億餘元支出。圖／翻攝自縣議會網路

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