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沈伯洋將被提名戰蔣萬安 徐巧芯喊樂見：難得各黨派有共識
民進黨選對會擬明日提名立委沈伯洋參選台北市長。對此，國民黨立委徐巧芯喊「樂見」，難得各黨派之間能夠找到共識，是沈伯洋被民進黨正式提名為台北市長的參選人。
2026九合一選舉
徐巧芯說，她也曾是台北市議員，不只是民進黨台北市議員樂見、國民黨的台北市議員及國民黨的立法委員、不分區都很樂見。她說，先前一直很焦慮，就怕說錯什麼導致民進黨不提名沈伯洋，昨天終於知道這消息後，大家心裡積很久的不安終於得以釋放。
徐巧芯還說，沈伯洋最近人設非常奇怪，一下子做蛋糕、打籃球，又說是莫札特跟巴哈的音樂天才、或是因為剪頭髮，蔣萬安好像不敢直視他，或是要喂老鼠吃避孕藥，解決鼠患，類似發言未來恐怕會越來越多。她形容，民進黨對於台北市選舉就好像一杯水，大家想幫忙加水，結果每一個人都加、一直加，加到整個水都滿出來了，整個桌面全濕。
徐巧芯表示，民進黨議員樂見沈伯洋被提名，國民黨也是樂見，難得各黨派之間能夠找到共識，是沈伯洋被民進黨正式提名為台北市長的參選人。
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