影／「第四棒」只是延續陳其邁政策？賴瑞隆：我有創意不擔心比較

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天舉行「南方崛起，邁向國際」記者會發表「第四棒」的挑戰，被問與前市長謝長廷、陳菊、陳其邁最大區隔不同，賴瑞隆強調，自己所屬是幕僚世代，對執政最為熟悉，擁有最扎實訓練，有信心用專業能力和行政執行力，承擔起責任，帶領高雄走向全世界。

賴瑞隆表示，民進黨從美麗島世代、律師世代到學運世代，走過了三個世代，而自己所屬的則是第四代的幕僚世代，是在民進黨中央與地方執政後，經過大量政務官與市議員歷練所培養出來的一代，應該是在執政上最熟悉的一個世代。

賴瑞隆說，幕僚世代雖然不像前三個世代擁有鮮明政治光環，但擁有最扎實的訓練和市政成績，也是執政世代中最堅強的中生代。

他提到，自己從世界運動會、擔任新聞局長到海洋局長任內，都累積許多執行經驗與市政成果，是最熟悉市政的一個世代。

賴瑞隆強調，很多優秀人才出線，也都來自幕僚世代，與前三個世代最大的不同，就是更重視專業能力與行政執行力，這也是跟美國發展趨勢一樣，許多國會助理、幕僚最後都成為重要首長。

針對外界普遍認為只是延續現任高雄市長陳其邁路線，賴瑞隆則說，歷任市長都有很好成績，重大建設本來就會延續，但世界快速轉變，他過去從世界運動會、小鴨展到演唱會經濟，也展現很多創新的一面。

賴瑞隆表示，未來若當選，除了延續優秀市政團隊經驗，也會結合自己的人格特質與施政風格，走出嶄新不同的面向，他並不擔心被拿來與前一個世代比較，代代都有人才出來，相信這個世代會承擔起國家重任，讓高雄、讓台灣走向全世界。

民進黨今提名立委沈伯洋參選台北市長，是否形成北高連線拚選戰？對此，賴瑞隆表示，沈伯洋是非常優秀的人才，不僅是大學教授，在法律、國安與城市治理上都有豐富想法，台北與高雄兩大都會區絕對是關鍵，將共同合作推動南北串聯、六都串聯，讓新世代承擔起國家的重責大任。

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天舉行「南方崛起，邁向國際」記者會，多名市議員及議員參選人出席參加。記者郭韋綺／攝影