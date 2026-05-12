淡江大橋通車沒邀侯友宜 蘇巧慧盼交通部做事應更周到

淡江大橋12日通車，新北市議員質疑交通部漏邀新北市政府與新北市長侯友宜。代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧指出，淡江大橋是國際地標，正式通車除了是台灣的盛事，也是新北市的盛事，即便只是簡單的祈福儀式，交通部都應該邀請新北市府官員一起參與比較理想，希望未來交通部做事時可以更周到、更圓滿。

連接新北市八里區和淡水區的淡江大橋，日前舉行通車晚會，今日則是舉行正式通車的祈福儀式。新北市政府新聞局長李利貞證實，市府確實沒有收到交通部邀約參與淡江大橋通車祈福儀式，新北市長侯友宜同一時間有其他行程安排，目前了解僅在地區公所有收到活動通知。

此舉引發新北市議員江怡臻批評，這座等待了30多年的地標，本該是全台灣、全雙北人共同歡慶的喜事。但令人心寒的是，交通部在最重要的揭牌儀式上，竟然「選擇性遺忘」了出錢、出人、出力、更出地的新北市政府，痛批中央「有成果就收割」。