中正萬華泛藍參選爆炸 郭音蘭自薦：10年幕僚經驗非白紙

國民黨北市議員中正萬華初選民調今最後一天，參選人郭音蘭力邀立委、國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲到萬華直興市場掃街。面對該選區泛藍爆炸，郭音蘭說，自己並非白紙一張，而是有10多年幕僚經驗，會是最佳的即戰力。

國民黨中正萬華初選民調以黨員三成、全民調七成進行。全民調部分從10日起至12日止，16日則展開黨員民調，並預計當日下午6時公布結果。

掃街過程中，吳宗憲也被不少民眾認出來，甚至有戶籍在宜蘭鄉親打招呼，吳宗憲也立即幫忙推薦郭音蘭。當中，也有不少人認出郭音蘭，更透露有幫忙守電話。

郭音蘭表示，就是平常心面對，在包含今天早上掃的直興市場，其實也已來多趟，緊接著持續掃市場，以及晚間的車隊掃街。今天也是民調最後一天，懇請在地民眾幫忙守電話，「民調份數約100份，所以可能會提早結束。」

另外，面對國民黨北市議員應曉薇無法參選，將由女兒應佳妤接棒，泛藍參選恐爆炸。郭音蘭表示，兩人只有幾面之緣，但兄弟登山各自努力，其他就是交給選民。

她強調，自己在跑地方時，也有發現中正萬華選民覺得藍營有20年沒有新人，她有過雙北市府、國民黨中央、立法院等10年幕僚經驗，會是最佳的即戰力，「市政沒有等待的時間。」