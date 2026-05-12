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楊寶楨爆「脫黨」選中市東南區議員 民眾黨中市黨部回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民眾黨台中市議員江和樹（左）與民眾黨前新竹市政府發言人楊寶楨（右）。圖／江和樹提供，
民眾黨台中市議員江和樹（左）與民眾黨前新竹市政府發言人楊寶楨（右）。圖／江和樹提供，

民眾黨前新竹市政府發言人楊寶楨上月表態有意參選台中市東南區下屆市議員，如黨中央徵召參選，「願意披掛上陣」，但黨中央迄今尚未徵召，傳出楊寶楨有意脫黨參選。民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，地方黨部歡迎任何合適人來參選，歡迎楊寶楨跟中市黨部聯繫，市黨部會按照程序辦理。

2026九合一選舉

楊寶楨上月底與民眾黨台中市議員江和樹一同上網路節目，表態希望透過黨中央徵召參選東南區市議員，不過卻一直未得到黨中央回應。楊寶楨昨天上網節目指出，身為創黨黨員，一剛開始從未將退黨列入考量，不過黨中央在提名上有其他布局，且台中市東南選區目前沒開放報名、也無徵召計畫，讓她感受到被排除在外的現實。

楊寶楨在節目中強調，若民眾黨最終不提名台中市東南選區，他會在5月底前決定是否脫黨參選。

陳清龍指出，徵召是黨中央的權限，不是地方黨部能處理，但若是楊寶楨有意願參選，可透過地方黨部的提名機制來跟中市黨部聯繫。

陳清龍表示，台中市黨部歡迎黨員來參與地方選舉，只有要合適的人選，會依照提名辦法來提名，請楊寶楨跟中市黨部聯繫，中市黨部會依黨內提名辦法辦理。

台中市第十一選區（東、南區）下屆應選席次可能由五席降為四席，競爭更白熱化。民進黨提名三席，包括現任鄭功進、陳雅惠，以及東南區前市議員、樂成宮董事長何敏誠之女何翊綾；國民黨則提名現任李中與林霈涵兩席，但國民黨新人周啟揚近日仍身著市議員參選人的背心在跑行程，持續爭取提名參選。

楊寶楨 江和樹 台中市 民眾黨

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