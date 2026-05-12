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已通知魏明政明天到台北 蕭景田：可望獲國民黨徵召選彰化縣長

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
爭取國民黨彰化縣長提名的考紀會前主委魏平政，在明天的中常會獲通過徵召的可能性很大。圖/魏平政提供
爭取國民黨彰化縣長提名的考紀會前主委魏平政，在明天的中常會獲通過徵召的可能性很大。圖/魏平政提供

國民黨下屆縣長人選難產可望突破？推廌徵召考紀會前主委魏平政的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天說 ，他上周四曾與主席鄭麗文見面，明天中常會應該會通過徵召魏平政，他已通知魏明政明天到台北，準備接受主席徵召，披上綵帶出征。

2026九合一選舉

目前爭取國民黨下屆縣長提名者，有立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋，以及蕭景田推薦徵召的魏平政，至於縣長王惠美力拱的 新北市副市長劉和然已經表示並無參選規畫，謝衣鳯則因家族反對參選。

蕭景田說，如果國民黨順利提名魏平政參選，他除了藍軍整合外，也要與白營整合，在迎戰對手民進黨提名的立委陳素月時，魏平政要加強人格特質及各自條件做出區隔，還必須在組織、文宣上加強，突破經營許久且基層扎實的陳素月。

蕭景田說，國民黨在此次提名呈現的亂象，很多人都對國民黨的縣長選情不樂觀，但以他參與選舉三、四十年的經驗來看，魏平政勝選的機會還是很大，在距選前剩下半年的時間內，應加緊腳步，並結合縣議員、鄉鎮市長等基層選舉，預計在選前三個月，即可拉近距離。

蕭景田表示，他曾經與陳素月競選過兩次，相信十分了解陳素月的優缺點，而陳素月與魏平政各自基地在永靖、社頭，是同一個立委選區，雖然陳素月在立委選區擁有雄厚實力，但在其他選區就不見得有優勢，所以對選情不用過於悲觀，至於策略如何，他不便曝光，以免被預做防範。

對於其他參選人反對徵召「空降」的魏平政，也質疑是黑箱不透明。蕭景田認為，在正式提名後，只要積極溝通整合，藍綠支持者仍會回歸，與陳素月展開藍綠對決。

至於外界質疑魏平政知名度不足問題，蕭景田說，這不是大問題，他已積極連繫各媒體採訪蕭平政，並廣設看板，大舉提高曝光度。

國民黨彰化縣下屆縣長人選難產，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，明天中常會應該會通過徵召魏平政，他已通知魏明政明天到台北，準備接受主席徵召，披上綵帶出征。圖／聯合報系資料照片
國民黨彰化縣下屆縣長人選難產，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，明天中常會應該會通過徵召魏平政，他已通知魏明政明天到台北，準備接受主席徵召，披上綵帶出征。圖／聯合報系資料照片

蕭景田 魏平政 考紀會 中常會 彰化縣選舉 謝衣鳯

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