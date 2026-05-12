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民進黨將徵召沈伯洋戰北市 綠黨團：給被鼠患困住的蔣萬安很大壓力

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立委沈伯洋（前左）近日頻繁參與北市在地活動，全力備戰台北市長選舉。圖為松山慈惠堂台北母娘文化季，沈伯洋合體副總統蕭美琴（前排左二）、台北市長蔣萬安（右）。圖／聯合報系資料照片
立委沈伯洋（前左）近日頻繁參與北市在地活動，全力備戰台北市長選舉。圖為松山慈惠堂台北母娘文化季，沈伯洋合體副總統蕭美琴（前排左二）、台北市長蔣萬安（右）。圖／聯合報系資料照片

民進黨選對會13日將開會，擬提名立委沈伯洋參選台北市長，挑戰現任市長蔣萬安。身兼選對會幹部的民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄12日指出，仍待選對會最終決定；以當前氣氛來看，沈伯洋對蔣萬安造成很大壓力，讓蔣有點緊張，鼠患議題上也因蔣沒展現魄力，讓大家對沈有所期待。

2026九合一選舉

民進黨選對會委員昨日傍晚收到開會通知，13日上午10時將召開選對會，預計提名沈伯洋參選台北市長；13日中執會通過提名後，兼任民進黨主席的總統賴清德當天下午將主持提名記者會，為沈伯洋披上競選背帶。

民進黨團今日舉行輿情記者會，對於明日是否拍板徵召沈伯洋出戰北市，莊瑞雄指出，須待明日會議上的共識，以當前氣氛來看，「沈伯洋真的是對於蔣萬安造成很大的壓力，這批帥馬，可以讓蔣萬安有點緊張，其實蔣萬安不用過於緊張啦」。

莊瑞雄說，蔣萬安這段期間是被老鼠困住，一個首都市長真的要展現魄力，涉及民眾健康、公共衛生，不該讓鼠患議題燒了這麼久，至於為什麼會燒了這麼久，顯然是沒有展現魄力和首都市長該有作為，相對地沈伯洋就水漲船高，大家對沈伯洋就有所期待。

莊瑞雄說，明天賴主席是否會將彩帶披到沈伯洋身上，仍待選對會最終決定，但他們對沈伯洋期待非常高，因為沈兼具專業、人品，戰力強，「明天到底會不會登場，大家拭目以待」。

作為協助研擬政策的重要推手，民進黨立委范雲指出，從沈伯洋本身展現的政策論述，對台北市議題的熟悉，「蔣萬安的團隊現在應該是非常非常地緊張」。

民進黨立委陳培瑜則說，做政策研究前提是問市民想要什麼，相信蔣萬安要更加清楚，但可能身居高位太久，或者是被保護的太好，一旦沒有人寫「談參」，就說不出話來；若沈伯洋真的被提名，會協助積極傾聽更多台北市民的聲音，勝選當然必要，但讓台北市變得更好更為重要。

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