快訊

飯店、廁所、住家都有風險！針孔攝影機可能藏在哪、如何自保一次看

美國丹麥密談曝光！格陵蘭擬增設3美軍基地 傳「列入美領土」

淡江大橋未開通就硬闖 24歲騎士「搶頭香」遭攔慘吞4張罰單

聽新聞
0:00 / 0:00

影／綠告發謝國樑採購鴨子船涉圖利 市府反駁：公開招標、評審

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
鴨子船採購案今天在議會引發討論。記者游明煌／攝影
鴨子船採購案今天在議會引發討論。記者游明煌／攝影

基隆市政府為推展觀光亮點採購水陸兩棲「鴨子船」，民進黨議員鄭文婷今天到基隆地檢署告發，指金額逾億元的採購案，程序完全顛倒，預算執行延宕，拆分成兩段發包，規避巨額採購流程，告發市長謝國樑圖利廠商。市府回應，所有採購程序都是公開招標、評審，沒有任何圖利。

2026九合一選舉

鄭文婷說，謝市府112年9月前往日本橫濱、山梨縣考察兩家營運商，次年編列5000萬元進行採購2艘鴨子船預算，後來發現少編關稅3000萬、碼頭改善工程3000萬元等，導致預算擴增至1億多元，把標案刻意拆分，規避政府採購法的巨額採購規定。

鄭文婷表示，為何那麼巧合，謝市府到日本參訪的製造商就是這次得標廠商，也正好得標基隆市府的雙層觀光巴士採購案，凡此種種始終不見謝國樑出面澄清或說明，因此只能尋求司法救濟，希望司法機關能夠詳查本案始末，給市民朋友一個清楚的交代。

市府產發處長蔡馥嚀回應表示，所有採購程序都是公開招標、評審，沒有任何圖利的狀況，會依法配合相關司法調查，議會的監督可以理解，但沒有議員所指圖利，一切過程都公開、透明，廠商也符合相關資格。

鄭文婷也在今天議會提出臨時動議要求市長說清楚，但引發不同意見討論，有其他議員認為今天是施政報告，不贊成臨時變更。國民黨議員秦鉦說，既已提告就由司法解決，多說無益。國民黨議員鄭愷玲說，可以另行專案報告，不宜占用今天施政報告時間。

市府產發處長蔡馥嚀表示，所有採購程序都是公開招標、評審，沒有任何圖利的狀況記者游明煌／攝影
市府產發處長蔡馥嚀表示，所有採購程序都是公開招標、評審，沒有任何圖利的狀況記者游明煌／攝影

民進黨議員鄭文婷今天到基隆地檢署告發市長謝國樑圖利。記者游明煌／攝影
民進黨議員鄭文婷今天到基隆地檢署告發市長謝國樑圖利。記者游明煌／攝影

謝國樑 基隆 鄭文婷

延伸閱讀

影／基捷走麥金路 謝國樑：能夠通過國發會自償性審查

採購案遭疑由一人公司得標 最高檢：均依法規辦理

土方去化 桃園研議設最終處理場可行性

遭疑調查不透明！桃園營養午餐有異物 教育局：已開罰並告知家長

相關新聞

沈伯洋將被提名戰蔣萬安 徐巧芯喊樂見：難得各黨派有共識

民進黨選對會擬明日提名立委沈伯洋參選台北市長。對此，國民黨立委徐巧芯喊「樂見」，難得各黨派之間能夠找到共識，是沈伯洋被民進黨正式提名為台北市長的參選人。

楊寶楨爆「脫黨」選中市東南區議員 民眾黨中市黨部回應了

民眾黨前新竹市政府發言人楊寶楨上月表態有意參選台中市東南區下屆市議員，如黨中央徵召參選，「願意披掛上陣」，但黨中央迄今尚未徵召，傳出楊寶楨有意脫黨參選。民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，地方黨部歡迎任何合適人來參選，歡迎楊寶楨跟中市黨部聯繫，市黨部會按照程序辦理。

沈伯洋選北市長 藍小雞點一現象酸爆「老母雞」操盤手

民進黨將在明天徵召立委沈伯洋參選台北市長，挑戰現任市長蔣萬安連任之路，綠營議員大讚沈首都選舉帶來更多政策討論與城市願景的競爭，不過藍營小雞認為，近幾次看到沈伯洋跑行程都是由黨秘書長徐國勇帶著跑，諷刺徐是「老母雞」，更點出民進黨派沈出戰策略就是要鞏固基本盤跟大罷免支持者。

選舉拋政見「宜蘭65歲以上長者免健保費」能執行？縣府曝關鍵數字

選舉到，各候選人頻頻拋出政見，藍綠皆是，宜蘭無黨籍縣議員沈信雄及林聰池等人關切這麼多龐大政見能否執行？沈信雄今天在議會質詢時點出國民黨縣長參選人吳宗憲提「65歲以上長者免健保費」要辦法做嗎？縣政府表示，縣府依照新財劃法規定，可自主運用財源約30億元，而免健保費每年支出9億餘元。

淡江大橋通車沒邀侯友宜 蘇巧慧盼交通部做事應更周到

淡江大橋12日通車，新北市議員質疑交通部漏邀新北市政府與新北市長侯友宜。代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧指出，淡江大橋是國際地標，正式通車除了是台灣的盛事，也是新北市的盛事，即便只是簡單的祈福儀式，交通部都應該邀請新北市府官員一起參與比較理想，希望未來交通部做事時可以更周到、更圓滿。

中正萬華泛藍參選爆炸 郭音蘭自薦：10年幕僚經驗非白紙

國民黨北市議員中正萬華初選民調今最後一天，參選人郭音蘭力邀立委、國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲到萬華直興市場掃街。面對該選區泛藍爆炸，郭音蘭說，自己並非白紙一張，而是有10多年幕僚經驗，會是最佳的即戰力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。