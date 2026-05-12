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國民黨彰化縣長參選人即將揭曉 劉和然：全力做2件事
傳出國民黨可能於明天中常會通過彰化縣長提名人選，新北市副市長劉和然今天表示，身為彰化子弟，他對家鄉始終懷抱深厚情感，但經過與家人深切溝通，他「確實沒有參選彰化縣長的意願與規畫」，對黨機制產出的優秀人選表達「絕對的全力支持」，國民黨一定會推出最適合的一棒，帶領彰化持續前進。
2026九合一選舉
劉和然強調，他在新北市服務已邁入第39年，目前最重要的工作，就是陪伴侯友宜市長完成各項重大施政，將新北各項建設如期、如質交付給下一棒，讓新北政務順利銜接，守護這座城市的穩定發展、守護市民的託付。
對於外界關心彰化縣長提名進度，劉和然表示，若周三中常會順利通過徵召，他對於黨機制產出的優秀人選表達「絕對的全力支持」，國民黨一定會推出最適合的一棒，帶領彰化持續前進。
他也承諾，只要黨有需要，「一定全力輔選」，若被徵召的人選有任何需求，他非常樂意將在新北市累積的城市治理心得與行政經驗分享回彰化，協助家鄉持續前進。
劉和然也提到，現任王惠美縣長這八年來對彰化縣政的耕耘與努力有目共睹，各項建設施政有口皆碑，身為彰化子弟，他深感自豪，對於這段時間來自家鄉鄉親與各界前輩的厚愛與提攜，他點滴在心、萬分感激。
劉和然說，守護家鄉的方式有很多種，他會選擇留在新北，以最專業的市政表現回饋社會，並在2026選戰中，與全體黨內同志齊心協力，守護新北、建設家鄉。
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